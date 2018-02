80-vuotiaat päräyttivät melkein heti kihloihin – rakkaus ei katso ikää eikä paikkaa

Sirkka Liinaharja-Nieminen ja Erkki Nieminen ovat vanhat opiskelukaverit, jotka löysivät toisensa 50 vuoden jälkeen.

Joskus iltaisin tuli tunne: olisipa kiva, jos olisi joku, jonka kanssa mennä nukkumaan.

Näin kertoo tammelalainen Sirkka Liinaharja-Nieminen. Hän oli 30 vuotta leskenä ja ajatteli, ettei elämään enää 79-vuotiaana tule suurta rakkautta.

Vuosi sitten kaunis keväinen päivä muutti koko Liinaharja-Niemisen elämän. Hän sai puhelun Keski-Suomesta.

Puhelimen toisessa päässä oli nuoruudenystävä Erkki Nieminen, joka oli jäänyt leskeksi vuonna 2016.

Liinaharja oli hiihtämässä Lapissa. Hän pyysi Erkkiä soittelemaan uudestaan, kun olisi taas viikon kuluttua kotona Tammelassa.

Erkki soitti. Joka päivä. Useita kertoja.

"Vajaan kuukauden päästä tajusin, että minähän olen rakastunut, vieläpä syvästi! En saanut Erkkiä mielestäni pois, en sitten millään. Olimme aloittaneet kirjeenvaihdon. Että, miten Erkki osasikaan kirjoittaa. Suorastaan odotin hänen kirjeitänsä. Kun luin niitä, itkin ja nauroin yhtä aikaa. Niin tunteikkaita ja hauskoja ne olivat. Kyllä se oli elämäni parasta aikaa. Odotin seuraavaa päivää miettien, mitähän uutta se tuo tullessaan."

Lapsuudenystäviä ja leskiä

Erkki Nieminen ja Sirkka Liinaharja olivat tuttuja lapsuudesta. He olivat asuneet viereisissä kylissä ja olleet samassa lukiossa. Molemmat opiskelivat myös Jyväskylässä opettajaksi. Opiskeluaikoina Sirkan katse hakeutui usein Erkkiin.

– Salaa ihailin tummaa ja salskeaa poikaa.

Erkki meni kuitenkin jo opiskeluaikoina naimisiin. Sirkka löysi myöhemmin elämänkumppanin ja muutti Tammelaan.

Vuosien saatossa Erkki oli heidän yhteisiltä ystäviltään kuullut Sirkan kuulumisia. Sirkka menetti miehensä 30 vuotta sitten. Samana vuonna kuoli myös yksi lapsista.

Suruista ei kuitenkaan puhelimessa keskusteltu. Niissä keskityttiin lähinnä päivittäisiin kuulumisiin. Tiivistä soittelua jatkui kuukauden päivät.

"Sittenhän se vasta oikeastaan alkoi, kun Erkki kesäkuun alussa saapui luokseni. Hän oli ajanut autollaan yli neljäsataa kilometriä, oli hyvin väsynyt, mutta ikionnellinen. Ja se tervetulosuudelma... Se oli pitkä ja harras.

Se sisälsi paljon enemmän kuin kuvittelisi yhden suudelman voivan sisältää."

Suudelma muutti kaiken. Sirkka oli suhteessa ollut jarru ja epäillyt, onko järkeä muuttaa koko elämää, kun yksinkin on ollut "ihan hyvä".

– Olin hyvä suostuttelemaan, Erkki nauraa.

– Että voikin onni potkaista. Elämä muuttui kerrasta, Sirkka hymyilee.

Molemmat sanovat, että rakastumisessa ratkaisevaa oli, että he tunsivat toisensa nuoruudesta. Heillä oli samanlainen arvomaailma ja he tunsivat toisensa luotettavaksi. Vuosien saatossa he olivat myös kuulleet toistensa kuulumisia yhteisten ystävien välityksellä.

"Sitten tuli juhannus. Menin autollani Erkin kotiin juhlapyhien ajaksi. Erkillä oli savusauna, joka lämpisi lähes joka päivä. Nautimme savusaunan ihanista löylyistä tuntikausia. Läpikotaisin väsyneinä, kuin nirvanassa, tulimme kotiin ja rupesimme nukkumaan, käsi toisen kaulalla hyvän yön toivotusten jälkeen."

Syntymäpäivillä yllätyskosinta

Kesä huipentui Erkin 80-vuotisjuhliin. Juhlien suurin yllätys oli näytelmä, jonka Erkki oli kirjoittanut. Esitys huipentui kosintaan.

Tottahan toki Sirkka suostui. Kihloista oli jo puhuttu, sillä alusta asti oli selvää, että naimisiin mennään.

Pariskunta kuvailee, että koko ajan on mukava olla toisen lähellä. Käsi hakeutuu toisen käteen.

– Näin vanhemmalla iällä on enemmän varmuutta. Toista ei jännitä ja on rohkeutta puhua kaikista asioista, Sirkka pohtii.

"Syksy ei meidän suhdettamme pienimmissäkään määrin viilentänyt, päinvastoin. Syksyn pimeinä iltoina päätimme, että menemme papin pakeille. Erkin kotona pidimme pienet häät. Vieraita oli vain viisi, mutta sitäkin läheisempiä ja tärkeämpiä."

Jo pian seurustelun alettua Erkki ymmärsi, että Sirkan olisi vaikea lähteä Tammelasta Keski-Suomeen. Sirkan tyttärellä on Vekkilän tila, ja Sirkka on tottunut auttamaan tytärtään. Häiden jälkeen Erkki muutti Kannonkoskelta Tammelaan.

– Minä tuumasin, että kyllä minun on helpompi muuttaa.

Keski-Suomeen jäi omakotitalo ja savusauna. Sinne pariskunta suuntaa taas kesällä lomailemaan. Tammelassa yhteiselo on sujunut hyvin. Aluksi pariskunta leikki usein leikkiä: mitä meillä on yhteistä. Ristinollaa on myös pelattu paljon.

– Olemme opetelleet toistemme rutiineja. Se on jatkuvaa keskustelua, mutta yhteisymmärrys on aina löytynyt. Toisella ei ole paha tarkoitus.

Keskustelua käydään muun muassa ruokavaliosta. Kun Erkki sanoo, ettei haluaisi niin paljon kasviksia, Sirkka ei aina ymmärrä, että mies vain veistelee.

Sirkalla on ollut oma elämänsä Tammelassa, johon on kuulunut paljon harrastuksia. Rakkauden vuoksi harrastuksista ei ole tarvinnut luopua. Sen sijaan nykyään kotona on rakas odottamassa, joka huutelee aina oven avautuessa: tervetuloa kotiin!

Tärkeää on myös se, että nyt on puoliso, jonka kanssa voi käydä teatterissa tai lähteä muille retkille.

– Nyt minulla on aina kaveri, jonka kanssa voi mennä ja tulla. Sitä olen aina kaivannut.

Sirkka ja Erkki toivovat elämältä terveyttä. Sirkka ja Erkki halusivat kertoa tarinansa myös siksi, että toivovat, että muillakin olisi rohkeutta heittäytyä.

– Mikään ei auta, kun on lähtenyt lentoon. Tämä suhde ei ole tuonut mitään huonoa. Kun löytää hyvän ihmissuhteen, se on kuin lääkettä haavoille, Sirkka sanoo.

"Suuremmoisia ovat olleet ne aamun hetket, kun Erkki kömpii viereeni, halaa ja supattaa korvaani aina yhtä ihania rakkauden sanoja. Silloin minusta tuntuu, että vaikka kuinka olisi pimeä ja sateinen päivä, niin että silloin aurinko paistaa ja että siitä päivästä tulee taas kerran hyvä päivä."

Kursivoidut otteet ovat Erkki Niemisen kirjoittamasta tarinasta, jonka hän lähetti Lännen Medialle, kun pyysimme ihmisten tarinoita ja kokemuksia rakkaudesta.