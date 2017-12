80-luku oli muutakin kuin neonvärit ja olkatoppaukset: Silloin keksittiin kännykkä ja henkilökohtainen tietokone

Tuhannet edelleen ilman sähköä maan itäosissa – Pohjois-Karjalassa lähes kaikki viat korjataan tänään

Noin 5 000 asiakasta pääasiassa maan itäosissa on edelleen vailla sähköä tykkylumen katkottua voimajohtoja. Sähkökatkoja on lähinnä Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Lisäksi katkoja on Posiolla ja Taivalkoskella. Lue lisää