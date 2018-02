26 James Bondia ja 24 Aki Kaurismäen elokuvaa tarjolla suoratoistopalveluissa

Nyt pääsee katsomaan ilman mainoksia muun muassa brittiläistä Rimakauhua ja rakkautta. C More näyttää MTV3:n, Subin ja Avan kotimaiset ja muutamat ulkomaiset viihdeohjelmia mainoksitta. Kotimaiset ohjelmat ovat C Moressa vähintään 30 päivää.

Kaikki Bondit

Jos 007 viehättää, kannattaa varata pullo Bollingeria ja heittäytyä television ääreen. Ruutu+ tarjoaa katsottavaksi kaikki 26 Bond-elokuvaa. Ensimmäistä kertaa kaikki Bond-elokuvat ovat katsottavissa yhdessä suoratoistopalvelussa samanaikaisesti.

Maratonin voi aloittaa Salainen agentti 007 ja tohtori No (1962) ja päättää pari vuorokautta myöhemmin elokuvaan 007 Spectre (2015). Maratonin jälkeen voi arvioida, kuka onkaan kuumin James Bond ikinä.

Kuusi uutta Kaurismäen lyhytelokuvaa

Areenan Aki Kaurismäki -ohjelmisto on täydentynyt seitsemällä Aki Kaurismäen lyhytelokuvalla.

Tarjolla on Oo aina ihminen, Bico, Bluesia Pieksämäen asemalla, Those Were The Days, Thru The Wire, Rich Little Bitch ja Valimo. Lyhytelokuvat ovat katsottavissa vuoden ajan Areenassa.

Areenassa on tarjolla myös 17 Aki Kaurismäen pitkää elokuvaa.

Gospel raikaa Mavis Staplesin kyydissä

Tältä mieheltä Bob Dylankin on saanut vaikutteita. Gospellegenda Mavis Staplesin The Staples Singers tunnetaan Yhdysvaltojen historian merkittävimpänä gospel-perheenä, joka taisteli kansalaisoikeuksien puolesta 1960-luvulla. Tähti esiintyy edelleen, mutta soolona.

Dokumenttielokuva Mavis! C Moressa 1.3.