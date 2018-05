11-vuotias poika kateissa Helsingissä

HELSINKI

Helsingissä on kateissa 11-vuotias poika, kertoo poliisi. Poliisille tulleen ilmoituksen mukaan aamulla kouluun lähtenyt poika ei tullut kotiin Roihuvuoreen sovitusti kello 21 mennessä.

Poika on vaaleaihoinen ja hänellä on ruskea tukka. Poliisin mukaan pojalla on vaatetuksena musta huppari, mustat housut ja punainen lippalakki. Lisäksi pojalla on mukanaan punainen potkulauta.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnosta hätänumeroon 112.

STT