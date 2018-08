Yllätysnimi Seinäjoen SM-driftingin voittoon

Lauantaina Seinäjoella ajettu driftingin SM-sarjan neljäs osakilpailu sai yllätysvoittajan.

Seinäjoen osakilpailu ajettiin tiivistunnelmaisella katuradalla, ja päivän voittajaksi selvisi tasaisten erien jälkeen yllätysnimi Petri Uusi-Pohjola.

Uusi-Pohjolalla on driftingistä jo kymmenen vuoden kokemus, mutta ylsi vasta nyt ensimmäiseen osakilpailuvoittoon.

– Tätä on kauan odotettu! Reilu kymmenen vuotta on lajia harrastettu. Hopeaa ja pronssia on jo SM-tasolta tullut, mutta kulta vielä puuttui. Parin vuoden kilpailutaukokin takana, mutta ei se näköjään paljon vaikuta. Kaasu pohjassa ensimmäisestä mutkasta lähtien ja samaa periaatetta käytin loppuun asti, valaisi Uusi-Pohjola voittonsa salaisuutta tiedotteessa.

Toiseksi Seinäjoella sijoittui Henri Haanpää ja kolmanneksi itsensä luisutti Lauri Heinonen. Neljänneksi tuli Mika Keski-Korpi.

Haanpää ja Heinonen parantelivat osakkeitaan SM-sarjan pistetaulukossa hyvien sijoitustensa turvin. Heinonen nousi sarjan kärkeen, ja Haanpää kolmanneksi.

SM-sarjan kärjessä ennen Seinäjoen osakilpailut ollut Juha Pöytälaakso ei kotiradallaan kilpaillut, sillä hän starttasi samaan aikaan ulkomailla.

Seuraava Drifting SM -sarjan osakilpailu ajetaan Kemoran moottoriradalla 15. syyskuuta. Kemoran osakilpailu on sarjan viimeinen.

SM-sarjan pistetilanne Seinäjoen osakilpailun jälkeen:

1. Lauri Heinonen 358

2. Henri Haanpää 280

3. Juha Pöytälaakso 279

4. Niko Määttälä 228

5. Petri Uusi-Pohjola 174

6. Mika Keski-Korpi 164

7. Harri Kosunen 156

8. Krisse Aalto 154

9. Jonathan Hast 148

10. Juha Koskiniemi 137

Lähde: Driftingin SM-sarjan tiedote