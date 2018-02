Yllättäjät finaaliin jääkiekon kakkosdivarissa – Kiekkotiistain vieraana päävalmentaja Mika Aaltonen

PSG-tähti Neymarin jalkapöydästä löytyi murtuma – pelaaminen ensi viikon Real-ottelussa on mahdollista

Ranskalaisseura PSG:n tähtipelaaja Neymar on sivussa jalkapallokentiltä toistaiseksi. PSG tiedotti, että brasilialaishyökkääjän jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt. Neymar loukkaantui sunnuntain liigaottelussa Marseillea vastaan. Lue lisää