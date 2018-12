Yle: Petra Olli valittiin maailman parhaaksi naispainijaksi

HELSINKI

Kansainvälinen painiliitto UWW on valinnut Petra Ollin vuoden parhaaksi naispainijaksi, uutisoi Yle. Olli on kautta aikain ensimmäinen suomalaispainija, joka on valittu maailman parhaaksi. Ylen mukaan hän saa valinnastaan 10 000 Sveitsin frangia eli noin 8 900 euroa.

Olli voitti toukokuussa 65-kiloisten sarjan Euroopan mestaruuden. Menestysvuosi jatkui lokakuussa, kun Olli paini Budapestissä saman painoluokan maailmanmestariksi. Ollista tuli ensimmäinen suomalainen MM-voittaja Marko Yli-Hannukselan vuoden 1997 mestaruuden jälkeen.

Olli on saavuttanut urallaan MM-kisoista yhden kullan ja hopean. EM-kisoista palkintokaappiin on tullut kaksi kultaa ja yksi pronssi.

STT

