Yhdysvaltojen Deontay Wilder uusi raskaansarjan WBC-mestaruutensa

LOS ANGELES

Yhdysvaltojen Deontay Wilder on uusinut ammattilaisnyrkkeilyjärjestö WBC:n raskaansarjan mestaruutensa. Wilder otti yhteen brittinyrkkeilijä Tyson Furyn kanssa Los Angelesissa isketyssä ottelussa.

Tuomaristo oli erimielinen ottelun lopputuloksesta. Yhden mukaan ottelu päättyi 115–111 Wilderin ja toisen mukaan 114–110 Furyn hyväksi. Kolmas tuomari päätyi tasalukemiin 113–113.

Fury on entinen IBF-, WBA-, IBO- ja WBO-liittojen raskaansarjan maailmanmestari, jolla on viime vuosina ollut paljon henkilökohtaisia ongelmia. Hän on ollut julkisuudessa esimerkiksi päihteiden käyttönsä takia.

STT