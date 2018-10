Walesin tiikeri Richie Dorman haluaa lopettaa uransa auttamalla SJK:ta varmistamaan paikkansa Veikkausliigassa

Seinäjoen jalkapallokerhon kokenut puolustaja Richie Dorman on päättänyt lopettaa ammattilaispelaajan uransa. Jatkosuunnitelmiaan ei 30-vuotias walesilainen vielä paljasta, sillä hän haluaa keskittyä täysillä SJK:n pitämiseen Veikkausliigassa ja kauden viimeiseen SJK–FC Inter -otteluun ensi lauantaina.

– Olen tehnyt päätöksen, että tämä on minun viimeinen kauteni ammattilaisjalkapalloilijana. Elämäni tarkoitus on ollut jo 25 vuoden ajan olla niin hyvä jalkapalloilija kuin vain mahdollista. Koen kuitenkin, että olen nyt valmis lopettamaan, sanoo Dorman SJK:n sivuilla.

– Tämä viikko on seuralle hyvin tärkeä. Olen ollut täällä kaudesta 2012 alkaen, joten minulle on juuri nyt henkilökohtaisesti kaikkein tärkeintä keskittyä auttamaan joukkue voittoon ja säilymään Veikkausliigassa.

Englannin Chesterissä, vain muutaman kilometrin päässä Walesin rajasta syntynyt Dorman, on lähtöisin walesilaisesta jalkapalloperheestä. Dorman aloitti SJK:ssa kaudella 2012, kun SJK pelasi Ykkösessä. Sitä ennen hän oli tullut Suomeen jo kaudella 2011 ja pelasi ensin Kakkosessa Närpiön Kraftissa. SJK:ssa hän on käynyt myös SJK:n reservijoukkueen mukana Kolmosessa ja on ehtinyt pelata urallaan kaikilla Suomen neljällä ylimmällä sarjatasolla.

Kaikki SJK:n edustusjoukkueen sarjaottelut ja kilpailut yhteen laskettuna, hänellä on nyt kasassa 169 ottelua ja niissä hän on tehnyt kuusi maalia sekä syöttänyt yhdeksän. Hän on kolmanneksi eniten pelejä pelannut pelaaja SJK:ssa koskaan.

– Minulla on niin paljon hyviä muistoja täältä. Olemme olleet menestyksekkäitä ja olen voittanut seuran kanssa kaikki pokaalit mitä Suomessa on mahdollista voittaa. Olen ollut mielestäni todella onnekas, että olen saanut olla osa sitä. Tiedän omat kykyni ja rajoitteeni jalkapalloilijana, mutta olen aina tehnyt kovasti töitä ja minulla on ollut kova halu pysyä täällä. Se on ollut kuin unelmaa, että olen voinut saavuttaa kaiken tämän, Dorman sanoo SJK:n sivuilla.