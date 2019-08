Vuoden 2016 mestari Angelique Kerber hävisi Yhdysvaltain avointen avauskierroksella

Ratinan juhlat päävalmentaja Kanervan toiveissa – edessä tärkeät karsintaväännöt

Eurooppalaisen jalkapallon huippuliigoissa on varhaiskierrosten jälkeen kolme miestä, joilla on koossa viisi maalia eli kymmenen pistettä kuulussa "Kultainen Kenkä" -kisassa. Bayern Münchenin puolalaishirmu Robert Lewandowski ja Manchester Cityn brittihyökkääjä Raheem Sterling ovat kullatun buutsin vähemmän yllättäviä tavoittelijoita, mutta se kolmas on hämmästyttänyt läpi maanosan: sarjanousija Norwichin Teemu Pukki on nauttinut häikäisevää alkua uralleen Englannin Valioliigassa. Lue lisää