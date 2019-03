VPS pestasi kaksi hyökkääjää – maineikkaan akatemian kasvatin ura jatkuu raitapaidoissa

Jalkapalloliigassa pelaava Vaasan Palloseura on solminut kaksi uuttaa pelaajasopimusta. Molemmat uudet pelaajat ovat hyökkääjiä.

VPS on tehnyt kaksivuotiset sopimukset kamerunilaisen Alain Richard Ebwellen ja kreikkalaisen Konstantinos Stavrothanasopoulosin kanssa. Molemmat saivat sopimukset testijakson jälkeen, kertoo VPS verkkosivuillaan .

Ebwelle on 23-vuotias laitahyökkääjä, joka pystyy myös pelaamaan hyökkäävänä keskikenttäpelaajana. Hän on FC Barcelonan kuuluisan akatemian, La Masian, kasvatti. Barcelonassa mies pelasi seitsemän vuoden ajan. Viime vuosina Ebwelle on pelannut Slovakian pääsarjassa ja Espanjan kolmanneksi korkeimmalla sarjatasolla.

– Opin Barcelonassa paljon. Olen nopea pelaaja, ja tärkein vahvuuteni on haastaminen. En ole kovin isokokoinen, joten on tärkeää, että osaan haastaa vastustajia nopeudellani ja taidoillani, Ebwelle kertoo VPS:n verkkosivuilla.

Ebwelle liittyi seuran harjoituksiin jo tammikuun lopussa. Hän ehti pelata Suomen cupin lohkovaiheen viimeisessä ottelussa Ilvestä vastaan. Ebwellen pelinumero Vepsussa on 11.

Stavrothanasopoulos on Ebwellen tavoin laitahyökkääjä. 27-vuotias kreikkalainen pystyy pelaamaan myös kärjessä. Hän on pelannut aiemmin Kreikan pääsarjassa Panionioksen riveissä, mutta viime vuodet hän on viettänyt Ruotsin kentillä.

Stavrothanasopoulos on päättänyt pelata Suomessa taiteilijanimellä Kostas ja hän kantaa Vepsussa paitaa numero 17.

– Panionioksessa Njazi Kuqi oli joukkuekaverini. Kreikan jälkeen päätin siirtyä Ruotsiin ja pelasin siellä Akropoliksessa sekä IK Frejssä. Vuodet Ruotsissa olivat hyvä kokemus, koska pääsin näkemään, millaista skandinaavinen jalkapallo on. Luulin aiemmin, että Kreikassa keskitytään taktiikkaan ja Pohjoismaissa fyysisyyteen. Olin kuitenkin yllättänyt, että täällä keskitytään taktiikkaan ja syöttöpeliin niinkin paljon, Kostas pohtii VPS:n verkkosivuilla.

Kostas tuli testijaksolle helmikuussa ja pelasi yhdessä VPS J Akatemian harjoitusottelussa.

VPS kertoi tiistaina myös, että viime kausien vakiomiehistöstä Jesper Engström on sivussa useita kuukausia alaraajavamman vuoksi.

Tammikuussa VPS:n rinkiin liittyneen ghanalaisen Ignatius Adukorin sopimusta ei jatkettu koeajan jälkeen.