VPS Oy teki jättitappion – oma pääoma valahti miinuksen puolelle

Jalkapallon liigajoukkuetta pyörittävän Vaasan Palloseura Oy:n taloustilanne on tällä hetkellä huono. Viime tilikauden – käytännössä vuoden 2018 – tulos oli peräti 446 622 euroa tappiollinen.

VPS Oy:n 30.11.2018 päättynyt tilikausi oli tappiollinen. Yhtiön varsinainen liikevaihto oli hieman alle 1,2 miljoonaa euroa, mikä merkitsi vajaan 300 000 euron laskua edelliseen tilikauteen verrattuna. Muut liiketoiminnan tuotot olivat 146 000 euroa, mikä on noin 400 000 euroa vähemmän kuin edellisellä tilikaudella.

Yhtiön tulovirrat laskivat yhteensä noin 700 000 euroa, osakeyhtiö kertoo tiedotteessa verkkosivuillaan .

Liikevaihdon ja muiden liiketoiminnan tuottojen merkittävä pudotus verrattuna edelliseen tilikauteen johtuvat osakeyhtiön mukaan mm. vuoden 2017 Eurooppa-liigan karsintaotteluiden tuotoista sekä muiden vuoden 2018 myyntituottojen laskusta verrattuna vuoteen 2017.

Yhtiön liiketappio oli –436 482 euroa ja tilikauden tulos rahoituskulujen jälkeen -446 622 euroa. Edellisellä tilikaudella tehtyyn 102 000 euron liikevoittoon verrattuna tulos siis heikkeni merkittävästi.

VPS:n tiedotteen mukaan vuonna 2018 tuhoisaa jälkeä osakeyhtiön taloudelle tekivät etenkin Vaasassa pelatun alle 19-vuotiaiden EM-lopputurnauksen vaikutukset jalkapalloliigan otteluohjelmaan, minkä vuoksi VPS:n kotiotteluista oli puolet pelattu jo ennen kesää. Kaikenkaikkiaan osakeyhtiön tulot jäivät tavoitteista.

Yhtiöllä on menossa sopeuttamistoimet yhtiön tuloksen merkittäväksi parantamiseksi. Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Riku Asukas ei kuitenkaan halua tarkemmin yksilöiden sopeuttamistoimien laatua.

– Yt-neuvotteluista ei kuitenkaan ole kyse. Organisaatiomme urheilullisen puolen ulkopuolella on todella pieni, sanoo Asukas.

Yhtiön oma pääoma on tilikauden 2018 jälkeen negatiivinen, ja osana rahoitusjärjestelyjä yhtiö käynnisti osakeannin helmikuussa 2019.

Miinusmerkkinen oma pääoma ei tarkoita, että osakeyhtiö heiluisi konkurssin partaalla. Jos osakeyhtiöltä osittain puuttuu varoja osakepääomansa katteeksi tai sen oma pääoma on negatiivinen, sillä on karkeasti sanottuna enemmän velkaa kuin mikä on sen varojen arvo. Tilanne ei estä osakeyhtiötä jatkamasta toimintaansa, mutta mahdollisille sijoittajille se mm. kertoo yhtiön riskialttiudesta.

Asukkaan mukaan VPS:lla ei ole pitkäaikaista velkaa, vaan kyse on lyhytaikaisista veloista ja suoritteista.

– Palkat ja palkkiot olemme pystyneet maksamaan ajoissa. Päivän tai kahden viivettä on jossakin vaiheessa saattanut olla, Asukas sanoo.

Vielä edellisessä tilinpäätöksessä VPS Oy:n oma pääoma oli noin 170 000 euroa plussalla.

Juttua muokattu klo 17.15: lisätty Riku Asukkaan kommentit ja hyperlinkki VPS:n verkkosivujen tiedotteeseen.