VPS:n oma kasvatti tekee paluun - Samu Alanko vahvistaa Vepsun hyökkäystä

Vaasan Palloseura on tehnyt pelaajasopimuksen Samu Alangon kanssa. Solmittu sopimus ulottuu kauden 2020 loppuun ja sisältää option kaudesta 2021.

VPS kertoo asiasta verkkosivuillaan .

Alanko, 20, on VPS-kasvatti, joka teki debyyttinsä Veikkausliigassa jo 17-vuotiaana Vepsun paidassa jo 5.7.2015 FC Interiä vastaan. Alanko pelasi samalla kaudella myös Eurooppa-liigan karsintaottelussa AIK:ta vastaan Tukholmassa.

Kesken kauden 2016 Alanko siirtyi Pietarsaareen FF Jaroon, jossa hän nousi nopeasti Ykkösen loppukauden tehopelaajiin tehtyään seitsemän maalia. Sen jälkeen Alanko suuntasi ulkomaille, jossa hän on parin viime vuoden aikana ehtinyt edustaa First Vienna FC:tä ja FK Austria Wieniä.

Itävallassa Alanko voitti muun muassa Regionalligan ja nousi 1. Ligaan. Näin ollen menestystäkin nuori mies pääsi maistamaan ulkomaan kentillä.

Päävalmentaja Petri Vuorinen kommentoi Alangon sopimusta seuraavasti.

- Samu oli meillä edustuksessa jo monta vuotta sitten ja pelasi nuorena miehenä ensimmäiset liigaminuuttinsakin Vepsussa. Hänelle annettiin europeleissäkin mahdollisuus ja hän oli hyvin mukana joukkueessa jo silloin.

- Oma henkilökohtainen suhteeni Samun kanssa on ollut aina ollut hyvä. Hänen kehityksensä eteen tehtiin töitä ja hän saikin miesten pelejä tililleen nuorukaisena jo Kiistossa. Myöhemmin hän hakeutui omasta tahdostaan Jaroon ja siirtyi sinne. Jarossa hän ansaitsi omalla työllä ja onnistumisillaan paikan avauksessa ja päätti siirtyä edelleen eteenpäin urallaan.

- Samu on mielestäni tehnyt hyviä valintoja viime vuosina. Hänen ehdoton hyvä puolensa on kilpailullisuus. Hän todella haluaa ja pyrkii maalintekoon ja hänellä on kova asenne pelaamiseen ja harjoitteluun. Työmoraali on asia, mikä hänet on vienyt pitkälle ja tulee viemään jatkossakin, vaikkataidotkin ovat totta kai tärkeä juttu.

Alanko itse palaa Raitaan suurella innolla.

- Aivan mahtavaa tulla takaisin omaan kasvattajaseuraan. Viime kerralla asiat jäivät vähän kesken ja nyt on hyvä palata kokeneempana ja maailmaa nähneenä yrittämään uudestaan viedä hommat niin sanotusti loppuun saakka, Alanko kommentoi ja jatkoi:

- Aika Itävallassa oli tietynlaista vuoristorataa ja pieniä vastoinkäymisiä mahtui matkaan paljon. Se kuitenkin kasvatti ihmisenä ja pelaajana todella paljon. Vuodet olivat ihan menestyksekkäitä kuitenkin ja olen tyytyväinen aikaani siellä. Mitään en kadu noilta vuosilta.

Alanko tuo Vepsun hyökkäyspeliin vaihtoehtoja ja ennen kaikkea kilpailua pelipaikoista hyökkäyspäässä.

- Tämä pelaaja ei aio tulla penkille katselemaan, vaan hän tulee taistelemaan meille avauksen paikasta. Se on hieno asia. Hän pystyy pelaamaan niin puhtaana hyökkääjänä kuin laidallakin, Vuorinen kommentoi.

Vaasan Palloseuralle on hieno asia se, että joukkueessa nähdään jälleen yksi oma kasvatti lisää. Tärkein asia oli kuitenkin pelaajan oma, kova halu palata kasvattajaseuraansa.

- Minulla on yksi kriteeri pelaajille. Haluan kuulla heiltä, että he todella haluavat tulla Vepsuun pelaamaan ja Samu haluaa. Se on oikea lähtökohta ja siitä olen todella tyytyväinen sen lisäksi, että on hieno asia seuralle, että jälleen on tehty sopimus oman kasvatin kanssa, Vuorinen totesi.

Alangolla oli Suomessakin muita vaihtoehtoja sen lisäksi, että Itävaltaan jääminen olisi ollut mahdollista. Pelaaja itse halusi kuitenkin palata kotiin. Hän haluaa olla isossa roolissa nostamassa Vepsua mitalitaisteluun.

- Tavoite on ensiksi murtautua avauskokoonpanoon mahdollisimman nopeasti ja toinen tavoite on päästä pelaamaan mitaleista Vepsun kanssa. Onko se tänä vuonna vai tulevina vuosina, niin sen näkee sitten, mutta haluan omalta osaltani olla auttamassa Vepsua menestymään. Katsoin parhaaksi tässä vaiheessa palata kotiin ja viedä hommat niin sanotusti loppuun saakka, Alanko kommentoi.

Siirtoikkunan aukeamisen myötä Alanko on pelikelpoinen vasta heinäkuun 22. päivä pelattavassa KuPS -vierasottelussa. Samalla todettakoon, että sveitsiläisestä FC Sionista lainalla ollut Marco Privitera harjoitteli juhannuksen alla viimeistä kertaa joukkueen kanssa ja palaa näin ollen takaisin Sveitsiin.