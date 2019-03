VPS:n ex-valmentaja viihtyi Palloliitossa uudessa työssään vain muutaman kuukauden

Vaasan Palloseurasta Suomen Palloliiton palvelukseen siirtynyt portugalilainen Ricardo Duarte viihtyi uudessa tehtävässään häthätää puoli vuotta.

Palloliitto kertoo verkkosivuillaan tiedotteessa , että valtakunnallinen koulutuspäällikkö Ricardo Duarte lopettaa tehtävässään huhtikuun lopussa. Duarten ja Palloliiton yhteistyö ei kuitenkaan pääty kokonaan, vaan Duarte osallistuu tiiviisti valmennuskoulutussisältöjen kehittämiseen vuoden 2020 syksyyn asti.

Duarte aloitti Palloliitossa marraskuun 2018 alussa . Sitä ennen hän kuului Vaasan Palloseuran liigajoukkueen valmennusryhmään. VPS:n leivissä Duarte työskenteli kutakuinkin vuoden: VPS ilmoitti hänen pestaamisestaan marraskuun 2017 alussa . Ennen VPS-pestiään Duarte työskenteli Lissabonin yliopistossa jalkapallovalmennuksen linjalla ja kuului pääsarjajoukkue Vitoria Setubalin valmennustiimiin.

Samaan aikaan Duarten kanssa VPS:aan saapui toinen portugalilainen, fysiikkavalmentaja Carlos Fradão. Hän työskentelee edelleen VPS:n valmennusportaassa.

Duarte on väitellyt tohtoriksi jalkapallon alalta. Hän perustelee koulutuspäällikön tehtävän jättämistä uusilla tavoitteillaan.

– Haluan välttää antamasta yleisiä selityksiä. Tilanne on selvä. Tässä vaiheessa elämääni haluan työskennellä ammattilaisjalkapallon kanssa päivittäistasolla. Nykyisessä työssäni en pysty sitä tehtävää toteuttamaan. Selvää on myös, etten ymmärtäisi asiaa näin hyvin, ellen olisi tullut tähän tehtävään, Duarte sanoo Palloliiton verkkosivuilla.

– Päätökselläni kunnioitan sisäistä motivaatiotani. Olemme laatineet Palloliiton kanssa suunnitelman jatkosta, ja työni koulutusjärjestelmien sisällönkehittäjänä jatkuu sovitusti vuoden 2020 syksyyn.

Duarte palaa huhtikuun lopussa Lissaboniin, Portugaliin.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen on pettynyt Duarten päätöksestä, mutta samalla kiitollinen tämän suomalaiselle jalkapallolle antamasta panoksesta.

– Ricardon sisältöosaaminen on Euroopan huipputasoa, ja hänen lähtönsä on tietysti todella suuri menetys tiimillemme. En ole tavannut jalkapallomaailmassa ketään yhtä vahvaa osaajaa, jolla on näin kokonaisvaltainen ymmärrys ja looginen polku pelin opettamisessa lasten valmennuksesta UEFA Pro -tasolle asti, Tihinen toteaa tiedotteessa.

Palloliitto aloittaa uuden koulutuspäällikön haun tulevien viikkojen aikana.

– Vaativa tehtävä edellyttää tekijältä valmiuksia johtaa koulutustoimintoamme strukturoidusti ja systemaattisesti. Henkilö tarvitsee työssään seuratoiminnan tuntemusta ja kykyä integroida koulutusprosesseja seuraympäristöön, Tihinen luettelee.