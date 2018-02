VPS:lle kaksi lainapelaajaa Sveitsin pääsarjaseurasta – nyt pukuhuoneessa kaikuu jo ranskakin

Jalkapalloliigassa pelaava Vaasan Palloseura on täydentynyt kahdella uudella pelaajalla, jotka ovat lähtöisin Senegalista.

Senegalilaiset Elhadji Ciss ja Ibrahim Gueye siirtyvät Vepsun riveihin lainasopimuksella sveitsiläisestä pääsarjaseurasta FC Sionista, kertoo VPS tiedotteessaan. Kaksikon sopimukset ulottuvat aluksi kesäkuun loppuun, ja sen jälkeen VPS arvioi tilanteen uudelleen.

Kaksikko on pelannut Sionin organisaatiossa pääasiassa reservijoukkueen puolella. Vasenjalkainen Ciss, 23, on toppari, mutta pystyy pelaamaan myös vasempana puolustajana. Gueye, 21, on hyökkääjä.

Kaksikko on harjoitellut VPS:n mukana muutaman päivän, ja valmennusjohdolla on jonkinlainen kuva pelaajista. Molemmat tuovat kokoa suhteellisen pienikokoiseen ryhmään.

– Meillä alkaa nyt olla jonkinlainen ymmärrys, mihin he pystyvät. He eivät ole samalla fyysisellä tasolla voimassa ja kehonhallinnassa kuin omat pelaajamme. He ovat isokokoisia, mutta eivät vielä fyysisesti valmiita pelaajia, Vuorinen kommentoi.

– Ciss on kaksikosta vanhempi ja tuntuu vähän huolehtivankin nuoremmasta. Heidän äidinkielensä on ranska, mutta englanti sujuu kyllä. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että heiltä kestää hetki tottua siihen, että arjessa pääkieli on nyt englanti.

Uudet lainapelaajat ovat osa yhteistyökuviota, jota VPS on suunnitellut FC Sionin kanssa. VPS kertoo tiedotteessa, että yhteistyötä on talven aikana työstetty muutama kuukausi. VPS:sta asiaa on hoitanut vahvasti hallituksen jäsen Petri Kuivamäki.

– Petrin (Vuorinen) kanssa olemme tehneet sellaista työnjakoa, että autan häntä pelaajasopimusasioissa ja uusien pelaajien kartoituksessa. Nostan hänelle esille vaihtoehtoja ja hän päättää, edetäänkö asian kanssa, Kuivamäki kuvailee tilannetta.

– Tässä tapauksessa pelaajien agentti oli aktiivinen ja lähestyi meitä. Sanoin, että haluan keskustella seuran kanssa, ja kun aloitimme keskustelut FC Sionin kanssa, löysimme nopeasti yhteisymmärryksen joukkueen GM:n Marco DiGennaron kanssa, Kuivamäki kommentoi.

Lainapelaajat ovat Kuivamäen mukaan yksi keino vaikuttaa ryhmän laajuuteen, eikä yhteistyön ole tarkoitus jäädä kertaluonteiseksi, sillä seurasta on tulossa VPS:aan lainalle vielä yksi laitapelaaja. Sion on myös kutsunut VPS:n edustajia tutustumaan toimintaansa.