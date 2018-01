VPS ja SJK korkkaavat jalkapalloliigan käyntiin kaudella 2018

Seinäjoen Jalkapallokerho ja Vaasan Palloseura avaavat kotiotteluillaan koko jalkapallon liigakauden 2018.

Jalkapalloliiga alkaa kahdella ottelulla lauantaina 7. huhtikuuta: VPS kohtaa kotistadionillaan turkulaisen FC Interin, SJK puolestaan saa vieraakseen PS Kemin. VPS aloittaa pelinsä kello 15, SJK kello 17. Muita otteluita ei kauden avauspäivänä pelata.

VPS saa pelata kotinurmellaan myös kauden toisen ottelunsa lauantaina 14. huhtikuuta: silloin sen vastustajaksi tulee Rovaniemen Palloseura. SJK puolestaan lähtee liiganousija TPS:n vieraaksi Turkuun sunnuntaina 15. huhtikuuta.

Liiga pelataan kolminkertaisena sarjana, otteluita pelataan kaikkiaan 198 kappaletta eikä minkäänlaista kesätaukoa pidetä lainkaan kauden aikana. Liigakausi päättyy lauantaina 27. lokakuuta.

– Veikkausliigan hallitus eli seurat sopivat syksyllä säännöistä, joiden mukaan otteluohjelma on rakennettu. Seurat määräsivät tärkeimmäksi prioriteetiksi Mestarien liigaan ja Eurooppa-liigaan osallistuvien joukkueiden europelien aikaisen ohjelman keventämisen. Osa näiden joukkueiden otteluista on siirretty valmiiksi aikaisempaan ajankohtaan. Mikäli joukkueet menestyvät europeleissä, myös muita otteluita on varauduttu siirtämään, sanoo toimitusjohtaja Timo Marjamaa liigan tiedotteessa.

Seinäjoella ja Vaasassa pelataan heinäkuussa alle 19-vuotiaiden poikien EM-lopputurnaus.

– Turnaus on hieno asia ja tuo runsaasti kansainvälisiä ottelutapahtumia Pohjanmaan uusille stadioneille. Otteluohjelman kannalta tämä tietää myös haasteita, sillä turnauksen aikana stadionit eivät ole käytettävissä muihin tarkoituksiin, Marjamaa muistuttaa.

Sekä VPS että SJK pelaavat molemmat heinäkuussa vain kaksi kotiottelua, jotka sijoittuvat kuukauden alkuun ja loppuun.

MINNA KALLASVUO