VPS-j pysyy piirin suurimpana jalkapalloseurana, Seinäjoen Sisu kasvatti eniten pelaajamääräänsä

Vaasan Palloseuran Juniorit ry on Suomen Palloliiton Vaasan piirin suurin seura.

VPS-j:ssä oli 3. syyskuuta mennessä rekisteröity 710 pelipassipelaajaa. Se on 65 enemmän kuin vuosi sitten. VPS-j oli piirin suurin seura myös kaudella 2017.

Toiseksi suurin seura on Seinäjoen Jalkapallokerho-Juniorit 615 pelipassipelaajalla. Myös SJK-j on kasvattanut pelaajamääräänsä viime kaudesta: nousua on 43 pelipassin verran.

300 pelipassin rajan ylittivät myös vaasalainen VIFK (489), Lapuan Virkiä (345), Ilmajoen Kisailijat (309) ja vaasalainen naisten ja tyttöjen jalkapalloiluun erikoistunut FC Sport-j (305).

Eniten pelaajamääräänsä on vuoden takaisesta ajankohdasta kasvattanut Seinäjoen Sisu (+75 pelaajaa). Sisussa on nyt kaikkiaan 155 pelipassipelaajaa.

Koska kautta on vielä jäljellä ja pelipasseja voidaan ottaa marraskuun lopulle asti, lopulliset lukemat joissakin seuroissa todennäköisesti vielä nousevat.

Vaasan piirin jalkapalloseuroissa on tällä hetkellä yhteensä 8 382 pelipassipelaajaa.

Piirin alueen paikkakunnista pelaajia on eniten Vaasassa, 2 609 pelipassillista pelaajaa. Toiseksi eniten jalkapalloilijoita on Seinäjoella, 1 552 pelipassipelaajaa.

Yli 500 pelaajan pääsevät myös Mustasaari (713) ja Kauhava (512).