VPS hankki hyökkääjän Englannista

Hyökkääjä Moses Duckrell liittyy Vaasan Palloseuran vahvuuteen. 23-vuotias englantilaishyökkääjä harjoitteli VPS:n mukana viikon ajan joulukuussa. Vahvat näytöt harjoituskentällä palkittiin lopulta 1+1-vuotisella sopimuksella. VPS tiedotti asiasta torstaina.

– Sopimuksen allekirjoittaminen oli todella hienoa. Valmentaja luotti minuun ja pääsin testiin joulukuussa. Hän piti näkemästään ja saimme sopimuksen tehtyä. On hienoa olla täällä, Duckrell sanoo VPS:n nettisivuilla.

Englannin ja Nigerian passit omaava Duckrell on pelannut viime vuodet Ruotsissa, muun muassa Ytterhogdals IK:n, Friska Viljorin ja Piteå IF:n riveissä. Neljän viime kauden aikana Duckrell on iskenyt yhteensä 56 maalia. 179-senttinen hyökkääjä on edustanut urallaan aiemmin myös skotlantilaista Livingston FC:tä.

– Päädyin Ruotsiin, kun pelasin Skotlannissa enkä saanut tarpeeksi peliaikaa. Ajattelin, että tarvitsin pelejä ja kokemusta. Sitten lähdin Ruotsiin ja pelasin siellä monta hyvää kautta. Tein maaleja ja sain tarvittavaa kokemusta, lontoolaislähtöinen hyökkääjä kertoo.

VPS ja Duckrell pääsevät kovaan testiin lauantaina, kun joukkue kohtaa SJK:n harjoitusottelussa Seinäjoella.

– Odotan, että SJK tulee pitämään palloa, mutta olemme harjoitelleet paljon puolustusmuotoamme. Se tulee olemaan meille hyvä testi, näemme missä menemme.