Voittavaa ryhmää ei vaihdeta – tässä Sportin kokoonpano illan JYP-otteluun

Vaasan Sport kohtaa tänään tiistaina Jyväskylässä JYPin kahta muutosta lukuunottamatta samalla kokoonpanolla, jolla se voitti kaksi edellistä jääkiekkoliigan otteluaan.

Sport kukisti viime viikon keskiviikkona kotonaan Mikkelin Jukurit 4-1, ja lauantaina oli Porin Ässien vuoro kaatua Kuparisaaressa maalein 3-1. Sportin hyökkäysketjut ovat Jyväskylässä täsmälleen samat kuin Jukureita ja Ässiä vastaan.

Puolustuksessa on tapahtunut yksi muutos, kun Colby Robakin parina pelaa Victor Westermarck Jyri Niemen sijasta. Niemi loukkasi itseään lauantain Ässät-ottelussa, mutta on merkitty kokoonpanoon seitsemänneksi puolustajaksi.

Sportin maalille vaihtuu Sami Aittokallio. Mika Järvinen torjui molemmissa viime viikon voittopeleissä.

Kokoonpanosta ovat sivussa vammojaan parantelevat hyökkääjät Joel Kiviranta ja Erik Riska.

Ranskalaishyökkääjä Valentin Claireauxille JYP-ottelu on viimeinen try out -jaksolla. Claireaux ja Sport tekivät 26. syyskuuta kuluvan kauden loppuun asti kestävän sopimuksen, joka sisältää 31. lokakuuta asti kestävän try outin ja Sportin option ensi kaudesta.

JYP-Vaasan Sport klo 18.30 Jyväskylässä, kokoonpanot:

JYP:

Hyökkäysketjut:

1. Jani Tuppurainen-Jarkko Immonen-David Tomasek.

2. Markus Jokinen-Julius Nättinen-Robert Rooba.

3. Eric Perrin-Juha-Pekka Hytönen-Jerry Turkulainen.

4. Janne Kolehmainen-Miika Lahti-Ossi Louhivaara.

Puolustajaparit: Mikko Kalteva-Juuso Vainio, Mikko Kuukka-Joonas Viinikainen, Ossi Ikonen-Roni Allén.

Alex Lindroos (7. puolustaja).

Maalivahdit: Eetu Laurikainen (aloittaa), Pekka Tuokkola.

Sport:

Hyökkäysketjut:

1. Toni Kallela-Brody Sutter-Miro Lehtimäki.

2. Roope Talaja-Tommi Tikka-Aleksi Ainali.

3. Jesse Paukku-Antti Kalapudas-Olavi Vauhkonen.

4. Tomi Körkkö-Valentin Claireaux-William Rapuzzi.

Puolustajaparit: Oskari Manninen-Niklas Nevalainen, Tony Sund-Valtteri Viljanen, Colby Robak-Victor Westermarck.

Jyri Niemi (7. puolustaja).

Maalivahdit: Sami Aittokallio (aloittaa), Mika Järvinen.