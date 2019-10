Voimistelukuningatar Biles teki MM-historiaa Stuttgartin joukkuefinaalilla

Seitsemän peliä riitti seurajohdolle – Milan erotti päävalmentajansa

Italian jalkapallon pääsarjan Serie A:n takellellen aloittanut AC Milan on erottanut päävalmentajansa Marco Giampaolon, seura kertoi tiistaina. Potkut tulivat vain seitsemän sarjakierroksen jälkeen, kun Milan on sarjassa kolmantenatoista. Lue lisää