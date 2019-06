Virkiän viuhkavelho Tomi Niskanen herättelee pesisväkeä: Mikä on valmennuksen aito taso?

SEINÄJOKI

Fysiikkavalmentaja Harri Yrttiaho herätti sarjakauden alkaessa pientä kohua toteamalla STT:n haastattelussa, että läheskään kaikkia Superpesispelaajia ei voida kutsua huippu-urheilijoiksi. Yrttiahon mukaan liian monelta puuttuu vakava suhtautuminen kehittymiseen.

Lapuan Virkiän naisten Superpesisjoukkueen pelinjohtaja Tomi Niskanen on tehnyt Yrttiahon kanssa kolme vuotta tiivistä yhteistyötä.

– Siinä oli totuuden jyvää, mutta asia uutisoitiin ulospäin väärin. Moni pesäpalloilija todellakin on huippu-urheilija, Niskanen linjaa.

Hänen mukaansa nuoret pelaajat ovat valmiita panostamaan lajiin huomattavasti enemmän kuin vielä muutama vuosi sitten.

– Isompi pointti on se, että mikä on valmennuksen aito taso, kun useita huippuvalmentajia on hävinnyt aktiivitoiminnasta, Niskanen kysyy.

Kun vuodesta pelataan vain neljä kuukautta, niin pesäpallossa jää peräti kahdeksan kuukautta aikaa harjoitella.

– Mielestäni pelaajista irtiottaminen ei ole joka paikassa maksimaalista. Urheilijat ovat valmiita laittamaan itsensä peliin, mutta heittäytymistä tarvitaan myös valmennuksen puolella, Niskanen lataa.