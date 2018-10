Virkiä pestasi kaksi Itä–Länsi-pelaajaa, tuttu seuraikoni jatkaa

Päättyneellä superpesiskaudella kaikkien aikojen etenijätilaston seitsemänneksi noussut Emmi Viitala jatkaa uraansa kasvattajaseurassaan Lapuan Virkiässä. Viitala, 29, on solminut seuran kanssa yksivuotisen sopimuksen.

– Tunnelmat sopimuksesta ovat kiitolliset. Se, että pukukopin ovi vielä aukeaa ja saan pelata kasvattajaseurassani motivoituneiden ja aivan huippuihmisten ympäröimänä, vetää nöyräksi. Meillä käynnistyi viime kaudella uusi tarina, ja tunnelmat sen toisesta luvusta ovat äärimmäisen innostuneet, Viitala sanoo tiedotteessa.

Virkiä on tehnyt yksivuotiset sopimukset myös Kempeleen Kiriä viime kaudella edustaneen Essi Kyllin, 27, ja Oulun Lipottarissa pelanneen Eveliina Lämsän, 20, kanssa. Molemmat pelasivat viime kaudella naisten Itä–Länsi-ottelussa Idän paidassa.

– Viime kauden päätteeksi jäi fiilis, että pystyn olemaan edelleen parempi ja kehittymään pelaajana joka osa-alueella. Uskon, että Virkiässä on minulla tähän hyvät edellytykset. Laadukas valmennus, kunnianhimoinen joukkue sekä seura, joka ymmärtää mitä menestyminen vaatii luovat varmasti hyvän ympäristön toiminnalle, Kylli toteaa.

– Olen pelannut samassa joukkueessa pitkän aikaa, joten samalla on myös vähän perhosia vatsassa, kun nyt hypätään uuteen porukkaan. Virkiään on saatu kasaan hieno joukkue ja valmennus kasaan, joten olo on hyvin positiivinen, sanoo puolestaan Lämsä.

Virkiän sopimustilanne 1.10.2018:

Pelaajasopimukset: Janette Lepistö (2 vuotta) Emma Kiviniemi (2 vuotta) Eveliina Toppari (2 vuotta) Kaisa Peräaho ( 2 vuotta) Elli Mertaniemi (2 vuotta) Veera Tyynelä (1+1 vuotta) Kaisaleena Rautakorpi (1 vuosi) Silja Syrjälä (1 vuosi) Iina Lehtinen (1 vuosi) Emmi Laine (1 vuosi) Juulia Kuoppala (1 vuosi), Emmi Viitala (1 vuosi), Eveliina Lämsä (1 vuosi), Essi Kylli (1 vuosi).