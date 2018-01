Virkiän Superpesisjoukkueella takanaan työntäyteinen alkutalvi

Lapuan Virkiän Superpesis-joukkueen pelinjohtajana syksyllä aloittaneen Tomi Niskasen mukaan uuden joukkueen ensimmäiset kuukaudet ovat olleet työntäyteisiä ja positiivisia.

– Olemme leireilleet loppusyksystä alkaen koko joukkueella kuusi kertaa, mikä on vuodenaikaan nähden suhteellisen paljon. Lisäksi viikkoharjoitukset ovat pyörineet lähialueilla asuneille säännöllisesti. Halusimme tiiviin aloituksen, sillä uusi joukkue ja valmennus pääsee näin oppimaan toistensa tavoille. Tuntuu, että olemme onnistuneet tässä tavoitteessa erinomaisesti, Niskanen toteaa seuran tiedotteessa.

Virkiä on leireillyt perinteiseen tapaan viikonloppuisin Patruuna-Areenassa, joka tarjoaa Niskasen mukaan kiitettävät olosuhteet talviharjoittelulle.

– Täysimittainen halli mahdollistaa poikkeuksellisen hyvän ympäristön pelillisten asioiden läpikäymiseen sekä tietysti normaaliin talviajan harjoitteluun. Lapualla ovat tämän suhteen asiat kyllä erinomaisesti, Niskanen korostaa.

Vuosi on vaihtunut, ja tämä tietää myös hallipelien alkamista. Virkiä aloittaa ne tulevana lauantaina, kun Patruunaan saapuu klo 12.30 alkavassa ottelussa Lappajärven Veikot.

– Tässä on loppusyksystä saakka vedetty aika kova ja tiivis pätkä. Harjoituksissa on pikkuhiljaa alkanut paljastumaan sitä pelinaisen luonnetta mitä kaivataan ja mistä Virkiä myös tunnetaan. Onkin upea asia, että pääsemme pelien kautta näkemään missä mennään. On turha odottaa, että kaikki olisi heti valmista, kun ensimmäisen kerran puetaan pelipuku päälle, mutta olemme asettaneet hallipeleihin omia pieniä tavoitteita, joita lähdemme pikkuhiljaa ajamaan sisään.

Ensimmäinen totisempi paikka Niskasen uudistuneella joukkueella on sunnuntaina 11. helmikuuta, kun SM-alkuturnaukseen Lapualle saapuu Oulu sekä Kempele. Lopputurnaus pelataan maaliskuussa Tampereella, jonne myös Virkiä hinkuu.

– Hallipeleissä tulostavoite ei saa ohjata liikaa tekemistä. On kuitenkin selvää, että haluamme lopputurnaukseen ja myös pärjätä siellä. Koko ajan on kuitenkin katsottava tulosten taakse, ja pidettävä jokapäiväinen tekemisen taso riittävän korkeana. Tämä prosessimme on vasta alussa, ja mielenkiinnolla jäädään katsomaan, mitä talven pelit tuovat tullessaan, Niskanen miettii.