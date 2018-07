Virkiän Killinen loisti nuorten EM-kisojen moukarikarsinnassa

Lapuan Virkiää edustava moukarinheittäjä Sara Killinen avasi vakuuttavasti urakkansa 17-vuotiaiden EM-kilpailuissa Unkarin Györissä torstaina.

Killinen heitti karsinnassa avausheitollaan EM-kilpailujen ennätyksen 67,25. Karsinnan voitti Ukrainan Valeria Ivanenko, joka heitti jälkimmäisessä karsintaryhmässä ja vei Killiseltä kisaennätyksen heitettyään hurjan tuloksen 74,36.

Killinen oli karsinnan kakkonen.

– Ei mikään paras mahdollinen heitto, mutta parempi kuin verryttelyheitot, luonnehti Killinen Suomen urheiluliiton tiedotteessa.

Killinen kuuluu Suomen mitalitoivoihin Györissä ja hän on kisoissa mukana olevista urheilijoista lajinsa tilastokakkonen. Karsinta lujitti Killisen itseluottamusta perjantai-illan finaaliin. – Kisoihin valmistautuminen on mennyt niin kuin suunniteltiin. Heittorinki oli aika hyvä ja nopean oloinen. Kuumahan täällä on. Se vähän verottaa, mutta tuntuu, että olen ennätyskunnossa, Killinen sanoo.

Myös Kaustisen Pohjan-Veikkojen Julia Kivinen raivasi tiensä karsinnasta loppukilpailuun. Hän oli karsinnassa neljäs kauden parhaallaan 65,42.

HKV:n Topias Laine eteni vaivatta jatkoon keihäänheiton karsintakilpailusta. Hän heitti toisellaan 71,07, joka rikkoi reilulla metrillä karsintarajan.

Miesten kuulan karsintakilpailussa Vesa Leveelahti työnsi ensimmäisellään 17,31 ja astui sen jälkeen kaksi seuraavaa työntöään yli. Loppukilpailupaikkaa ei Leveelahdelle herunut. Siihen olisi vaadittu 17,56. Leveelahden ennätys on 18,42.

Johanna Kylmänen juoksi 400 metrin alkuerässään viidenneksi ajalla 56,39. Alkueriä oli viisi ja niistä neljä parasta meni suoraan perjantain välieriin. Kylmäsen aika vei välieriin aikavertailusta.

Keski-Uudenmaan Yleisurheilun Kerttu Latvala oli 100 metrin alkuerässään viides ajalla 12,22 ja putosi jatkosta.