Virkiä II-divisioonan runkosarjavoittoon, MIF niukasti toiseksi – pudotuspeliparit ovat ratkenneet

Alueellisen II-divisioonan runkosarja saatiin eilen sunnuntaina päätökseen. Runkosarjan voittoa juhli Lapuan Virkiä, joka keräsi lopulta pisteen enemmän kuin maalahtelainen Malax IF.

Ennen II-divisioonan alkua syksyllä povailtiin, että kärkisijoilla roikkuisivat Virkiä, MIF ja kruunupyyläinen IK Kronan. Juuri tämä trio miehittikin lopulta II-divisioonan kärkipaikat. Runkosarjan voittajan pudotuspeleihin lähtee Virkiä (61 sarjapistettä), toiseksi kiilasi MIF (60 sarjapistettä) ja kolmanneksi jäi IKK (57 sarjapistettä).

Ennen runkosarjan viimeistä kierrosta piikkipaikasta taistelivat enää maalahtelaiset ja lapualaiset. Maalahtelaiset olisivat voittaneet runkosarjan, jos Virkiä olisi hävinnyt kotonaan alavutelaiselle APV:lle ja MIF olisi voittanut oman pelinsä Kauhavalla hännänhuipuksi jäänyttä Hela-Kiekkoa vastaan.

MIF hoiti oman osuutensa Kauhavalla, ja vierasvoitto irtosi lopulta 11-6-lukemiin päättyneen maalikarkelon jälkeen. Isäntäjoukkue Hela-Kiekko roikkui mukana käytännössä puolet pelistä: vielä viisi minuuttia ennen toista eräsummeria maalahtelaisjohto oli vain 5-4.

Viimeisellä 25. minuutilla MIF kuitenkin painoi kaasun pohjaan ja katosi kauhavalaisten tavoittamattomiin. Tehomiehinä ottelussa häärivät takavuosina Vaasan Sportin Mestis-joukkueessakin nähty Jani Kiviniemi ja Heikki Hälli, joista kumpainenkin viimeisteli hattutempun ja tarjoili lisäksi kaksi täysosumaa.

Voitto ei kuitenkaan auttanut enää maalahtelaisia, sillä Virkiä selvitti oman tonttinsa kotijäällään. Ottelu oli kuitenkin huomattavasti tiukempi. APV kiusasi pitkään lapualaisia, mutta Mikael Potilan viimeistelemä 6-4-osuma seitsemän minuuttia ennen ottelun loppua riitti varmistamaan runkosarjan voiton.

Myös viimeisestä pudotuspelipaikasta kamppailtiin runkosarjan viimeisenä päivänä. Siitä kilpailivat Kurikan Ryhti ja Seinäjoen Kiekko-Veljet. Ennen viimeistä kierrosta joukkueita erotti ainoastaan yksi sarjapiste.

Ryhti pelasi viimeisen ottelunsa mainiosti, ja haki pedersöreläisen IFK Lepplaxin kotiluolasta 3-2-vierasvoiton jatkoajalla. Kiekko-Veljillä ei sen sijaan sujunut aivan yhtä hyvin: vierasreissu Pietarsaaren Jeppiksen vieraaksi tuotti nolla sarjapistettä, kun pietarsaarelaiset pyyhkivät seinäjokelaisilla jäätä lukemin 11-1.

Näin ollen kurikkalaiset nähdään pudotuspeleissä. Kiekko-Veljien kausi jatkuu karsintasarjassa yhdessä viimeiseksi II-divisioonan runkosarjassa jääneiden kauhavalaisten kanssa. Kauhavalla kausi oli synkkä, eikä Hela-Kiekko onnistunut voittamaan kuin yhden ottelun runkosarjan aikana.

Karsintasarjassa Kiekko-Veljet ja Hela-Kiekko saavat vastaansa alueellisten III-divisioonien lohkovoittajat. III-divisioonan lohko A:n voitti Närpes Kraft ja lohko B:n nappasi nimiinsä Ähtärin Kiekkohaukat. III-divisioonan kummassakin lohkossa on jäljellä vielä yhdet ottelut, mutta niissä pelaavat joukkueet eivät voi enää nousta sarjavoittoon.

II-divisioonan karsintasarja pelataan kaksinkertaisena sarjana aikavälillä 18.2 – 25.3. Karsintasarjan kaksi parasta joukkuetta pelaavat seuraavalla kaudella II-divisioonassa. II-divisioonan pudotuspelit pelataan paras kolmesta -systeemillä (kaksi voittoa). Alueellisen II-divisioonan mestari on selvillä viimeistään 11.3. Mestarilla on mahdollisuus karsia paikasta Suomi-sarjaan, mikäli joukkueella on nousuhaluja.

Sekä karsintojen että pudotuspelien ensimmäiset pelit pelataan tulevana perjantaina 16.2.

II-divisioonan pudotuspeliparit

Lapuan Virkiä (1) – Kurikan Ryhti (8)

Malax IF (2) – Alavuden Peli-Veikot (7)

IK Kronan (3) – Jeppis (6)

IFK Lepplax (4) – KoMu HT (5)

Karsintasarjan joukkueet

Seinäjoen Kiekko-Veljet (II-divisioona, 9)

Hela-Kiekko (II-divisioona, 10)

Närpes Kraft (III-divisioonan A-lohko, 1)

Ähtärin Kiekkohaukat (III-divisioonan B-lohko, 1)