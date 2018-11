Viljanen jatkaa Pesäpalloliiton hallituksessa

Joukkuevoimistelun maailmancup huipentuu tänään – Suomi mukana kärkitaistelussa

Tampereen Sisun Minetit-joukkue on toisena ja Olarin Voimistelijoiden OVO Team neljäntenä joukkuevoimistelun kauden viimeisen maailmancupin kilpailun alkukilpailun jälkeen. Brasilian Santosissa kisattiin alkukilpailu myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa. Finaali on tänä iltana, ja siinä on jaossa puolitoistakertaiset pisteet. Lue lisää