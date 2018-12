Viime kevään finaalisankari Greg Mangano palaa Karhu Basketin riveihin

KAUHAJOKI

Miesten Korisliigan viime kauden parhaisiin pelaajiin lukeutunut Greg Mangano palaa Karhu Basketin (KB) riveihin. Sopimus kattaa loppukauden. Samalla kauhajokelaisseura ja Michael Moser purkivat keskinäisen sopimuksensa yhteisymmärryksessä.

Sentterinä ja isona laitahyökkääjänä pelaava 208-senttinen ja noin 110-kiloinen Mangano oli KB:n paras pisteissä ja levypalloissa sekä viime kaudella (17,0/8,7) että 2014-15 (16,9/10,5).

Viime toukokuussa Mangano pussitti jatkoajan päätössekunnilla kolmen pisteen heiton ottelussa, joka sinetöi Karhu Basketin Korisliiga-mestaruuden. Peli päättyi 99-96. Jokaisessa kuudessa finaaliottelussa joukkueen avausviisikossa olivat Mangano, ykköstakamies Bojan Sarcevic ja laituri Rene Rougeau.

– Manganon uskon tuovan tähän joukkueeseen pelkästään positiivista pääomaa henkisesti ja pelillisesti sekä lisäkemiaa kentälle. Meillä on ollut nyt pelikemian kanssa vähän tekemistä. Se auttaa varmasti monissa asioissa, että Mangano, Sarcevic ja Rougeau pelasivat viime kauden joukkueessa, jolle tuli suuri onnistuminen, mietti päävalmentaja Jussi Laakso.

Hän luotsasi KB:ta myös viime kaudella. Rougeau, Sarcevic ja Mangano taituroivat jälleen yhdessä mahdollisesti jo keskiviikkona, kun KB saa vieraakseen Lapuan Kobrat.

– Se riippuu siitä, että saapuuko Manganon pelilupa ajoissa.

Tällä kaudella Greg Mangano on pelannut 13 ottelua Ukrainan pääsarjassa BC Kyivin joukkueessa. Niissä matseissa hänelle on tilastoihin merkitty keskimäärin 31 peliminuuttia, 8,1 levypalloa, 13,3 pistettä ja 1,85 koriin johtanutta syöttöä. Seuralla on ollut vuosien saatossa talousongelmia.

– Viime kauden jälkeen olen aika ajoin kysellyt Manganolta hänen kuulumisiaan ja nyt hän vapautui sopimuksestaan meille sopivaan aikaan. Hän on joukkueeseemme erinomainen jätkä kaikin puolin. Toki se vaatii nyt Manganonkin kanssa töitä, että palaset loksahtavat kohdilleen. Hän tulee pelaamaan isona laiturina ja välillä sentterinä, Laakso kertoi.