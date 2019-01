Video: Sportin päävalmentaja Pajuluoma analysoi, miksi upeasti alkanut kausi yhtäkkiä notkahti – tämä antaa toivoa: ”Nämä asiat on nyt voitettu”

VAASA

Vaasan Sportilla on takanaan kauden tuloksellisesti heikoin jakso. Joukkue on hävinnyt viisi edellistä jääkiekon liigapeliään, viimeksi lauantaina Raumalla Lukolle.

– Mielestäni meillä on ollut hyvä harjoitusviikko ja olemme päässeet takaisin hyvään tekemiseen, päävalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma pohtii.

– Meillä oli vaikeat kaksi viikkoa ihan tässä arjessakin. Mielestäni Lukko-pelin arkemme on näyttänyt siltä, miltä se näytti hyvillä jaksoillamme.

Pajuluoman mielestä ryhmän otteista on uupunut tappioputken aikana heittäytymistä, paloa ja iloa.

– Onko se sitten ollut leipääntymistä vai mitä? Varmasti jokaisella omat energiatasot menevät vähän ylös ja alas. Jotenkin aistin niin, että se on ollut aika kollektiivista, hän pohtii.

– Ihan faktaa minulla ei ole, mistä se johtuu, mutta omasta näkökulmastani nämä asiat on nyt voitettu.

Toiveikkuutta lisää myös se, että joukkue on pitkästä aikaa täysin terveenä. Lisäksi Sport esittelee tänään Tampereen Ilvestä vastaan Sport kotiyleisölle tuoreen hankintansa Juho Tommilan.

– Hän on hyvät lajitaidot omaava puolustaja, on pelannut tätä sarjaa ja tietää, mikä on pelin nimi, Pajuluoma luonnehtii tulokasta.

– Odotan häneltä laadukasta peruspelaamista, en kuuta taivaalta.

Kauden aiemmista Ilves-kohtaamisista Sportilla on tilillään yksi jatkoaikavoitto ja kolme tappiota varsinaiselta peliajalta.

– Ilves on luisteleva joukkue, joka turvaa pelinsä aika laadukkaaseen viisikkopelaamiseen, Pajuluoma analysoi illan vastustajaa.

– Jos emme pysty puolustamaan oikealla tasolla, meille tulee vaikeuksia.