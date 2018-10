Video: Karhu Basketille iso helpotus

Ranch Kelly ravasi upean voiton Pariisissa

Suomalaiset ravifanit saivat nauttia harvinaisesta herkusta Pariisin iltapäivässä Vincennesissä. Anne Luttisen terästamma Ranch Kelly viiletti Hannu Torvisen ajamana ylivoimaiseen voittoon Prix Ovidius Naso -lähdössä. Ranch Kelly on tehnyt uskomattoman kauden Suomessa ja Ruotsissa. Nyt myös Ranska on valloitettu. Katri Rantala on menestystamman kasvattaja. Lue lisää