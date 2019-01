Venäjän doping-takaraja tuli ja meni: "Tämä on vitsi – ja nöyryytys Wadalle"

Yle: Petra Olli valittiin maailman parhaaksi naispainijaksi

Kansainvälinen painiliitto UWW on valinnut Petra Ollin vuoden parhaaksi naispainijaksi, uutisoi Yle. Olli on kautta aikain ensimmäinen suomalaispainija, joka on valittu maailman parhaaksi. Ylen mukaan hän saa valinnastaan 10 000 Sveitsin frangia eli noin 8 900 euroa. Lue lisää