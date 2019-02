Veikkauksen rahapelien oikeat rivit keskiviikkona 27. helmikuuta.

VPS Oy:n oma pääoma hulahti miinukselle – näin VPS-pomo kuvailee taloustilannetta

Jalkapalloliigassa pelaavan Vaasan Palloseuran taustayhtiön Vaasan Palloseura Oy:n taloustilanne on tällä hetkellä huono. Osakeyhtiön oma pääoma on hulahtanut miinukselle, ja tasetta vahvistetaan mm. osakeannilla. Vaikka taloustilanne asettaa rajoituksia, liigajoukkueella on vielä mahdollisuus pelaajahankintoihin. Lue lisää