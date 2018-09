Veikkauksen arvontapelit lauantaina 29.9.: Lotosta vain pieniä voittoja, Jokerista heltisi 20 000 euroa

City ja Liverpool porskuttavat Valioliigan kärjessä – Eden Hazardin maali ei riittänyt Chelsealle voittoon

Belgialaistähti Eden Hazard on osoittanut lukemattomia kertoja olevansa Chelsealle huipputärkeä pelaaja. Tällä kaudella Hazard on viimeistellyt jalkapallon Englannin Valioliigassa kuusi maalia, kun Chelsealla on takanaan seitsemän ottelua. Lue lisää