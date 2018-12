Veikkauksen arvontapelit lauantaina 1. joulukuuta

Andersson vahvisti asemiaan Johaugin haastajana – Pärmäkoski hiihti viidenneksi Lillehammerissa

Therese Johaug on voittanut maailmancupin alkukauden molemmat normaalimatkan hiihdot, mutta Krista Pärmäkoski on vakuuttunut, että norjalaistähti on lyötävissä. Lauantaina Lillehammerissa Johaugin haastajien kaartiin ilmoittautui etenkin Ruotsin Ebba Andersson. Lue lisää