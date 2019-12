Veikkauksen arvontapelit keskiviikkona 4. joulukuuta

Sportin kanadalaispakit lähestyvät pelikuntoa

Vaasan Sport on saamassa sairastuvalta vahvistuksia takalinjoilleen ennen jääkiekkoliigan joulutaukoa. Seuran kanadalaispuolustajista Paul Geiger on ollut poissa peleistä jo yli kuukauden, Steven Seigokin jo kolme viikkoa, mutta kaksikko on hiljalleen toipumassa kohti pelikuntoa. Lue lisää