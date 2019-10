Veikkauksen arvontapelit keskiviikkona 23. lokakuuta

Atletico-luotsi antoi tunnustusta Hradeckyn ja Pohjanpalon Leverkusenille

Lukas Hradeckyn ja Joel Pohjanpalon edustaman Bayer Leverkusenin tilanne jalkapallon Mestarien liigassa on tukala. Tiistai-iltana Atletico Madrid voitti kotonaan Leverkusenin 1–0. Saksalaismiehistö on D-lohkossa nollassa pisteessä, kun takana on kolme ottelua. Lue lisää