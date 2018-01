Vakavasti sairastunut Kobra-valmentaja Ilta-Sanomille: Tämä on ollut rankkaa aikaa

Lapuan Kobria miesten Korisliigassa valmentava Lars Ekström, 54, on sairastunut suusyöpään.

Entisellä maajoukkuepelaajalla todettiin syksyllä syöpäkasvain kielen tyvessä.

– Hoito on alkuvaiheessa. Minulle on kerrottu, että syöpä on hoidettavissa, mutta mitään takuita ei annettu, Ekström kertoo Ilta-Sanomien verkkosivuilla.

Turussa asuva Ekström jäi sairauslomalle ensi kerran lokakuun lopulla. Tuolloin Kobrat ilmoitti valmentajan palaavan tehtäviinsä muutaman viikon sisällä.

Ilta-Sanomien mukaan syöpää on leikattu nyt kahdesti. Seuraavaksi odotetaan, miten hoidot tehoavat.

– Olo on ihan ookoo. Kurkussa on tietysti tuntemuksia, ja tiedän, mitä on tulossa. Olen tautia hoitavien lääkäreiden ja hoitajien varassa. Itse en voi kauheasti asiaan vaikuttaa, Ekström kertoo.

Syksyllä lapualaisseurassa työnsä aloittaneella Ekströmillä on Kobrien kanssa 1+1-vuotinen sopimus.

– Toiveena on, että voisin jatkaa valmentamista ensi syksynä. Tämä on ollut rankkaa aikaa. Minulle riittää, jos tästä selviän. Koetan vaan pysyä vireänä etten ala luovuttamaan, Ekström toteaa Ilta-Sanomille.

