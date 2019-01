”Ihmisurheilijana se olisi kuin Amin Asikainen” – vaasalainen perheenäiti esittelee videolla menestyvän suomenhevosratsu Kasimirin, josta ei koskaan voi olla ihan varma

Vaasalainen perheenäiti Heidi Aalto omistaa suomenhevosratsun, joka oli yksi rotunsa menestyneimmistä kilparadoilla viime kaudella.

Kulta-ahon Kasimir voitti Aallon valmentajan Anna Kärkkäisen ratsastamana sekä suomenhevosten kouluratsastuksen SM-hopeaa ulkoradoilla että syksyllä vielä Suomen mestaruuden hallissa.

Aalto hankki 9-vuotiaan ratsunsa neljä vuotta. Suomenhevosiin hän oli "hurahtanut" jo aikaisemmin.

– Suomenhevonen on hirveän kätevä ratsuna. Suomenhevoset ovat rehellisiä, ystävällisiä ja yritteliäitä, Aalto sanoo.

Vaikka Kasimir on ori, jolla on myös jalostusarvoa hevossukunsa ja rodun jatkajana, se on rauhallinen ja tottelevainen.

– Ei tämä paljon muille hevosille huutele ja mölyä, vaikka onkin ratsastaessa virkeä. Kilpailumatkoilla oriin kanssa liikkuminen vaatii hiukan ylimääräistä varovaisuutta. Vaikka Kasimir on rauhallinen, hevosen käytöksestä ei koskaan voi olla ihan varma, Aalto toteaa.

Aalto miettii hetken, kun häneltä kysytään, kuka Kasimir olisi, jos se olisi ihmisurheilija.

– Kyllä tämä olisi nyrkkeilijä Amin Asikainen, Aalto naurahtaa.

Videolla lisää Kasimirista ja Heidi Aallosta.

Minna Kallasvuo