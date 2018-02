Vaahteraliigan otteluohjelma julki: Crocodilesin kausi alkaa 17. toukokuuta

Näkökulma: Suomi-sarja nykyisellään ajaa alas pieniä seuroja

Suomi-sarjan pelaajat ovat amatöörejä. He eivät ainakaan pääsääntöisesti saa rahaa pelaamisestaan, vaan kustantavat itse viulunsa. Siihen on eri tapoja: toisissa seuroissa joutuu esimerkiksi maksamaan pelaamisesta ja varusteista, toisissa ainoastaan varusteista ja joissain pelaaminen on kokonaan maksutonta. Tämähän siis tarkoittaa käytännössä sitä, että he opiskelevat, käyvät töissä tai tekevät jotain muuta leipänsä eteen. Lue lisää