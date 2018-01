Vöyrin suuri urheiluihme – "Se on todella tärkeää, että muut näkevät, kuinka hienot ovat puitteet"

Vöyri on kasvanut kuin huomaamatta Pohjanmaan rannikon johtavaksi urheilupaikaksi.

Tätä selittää esimerkiksi jatkuvan toimiluvan saanut Vöyrin urheilulukio, joka tarjoaa Suomen urheilulukioista ainoana opetusta ruotsin kielellä.

Urheilulukiolla ovat erikoisuutena jalkapallo, hiihto, yleisurheilu, suunnistus ja golf.

Urheilulukion pitkäaikaisen valmentaja Roland Villförin mukaan lukion urheilijat voittavat vuosittain useita kymmeniä SM-mitaleja.

– Meillä on lupaavia 16–19-vuotiaita urheilijoita, jotka voivat myöhemmin menestyä kansainvälisesti. Heidän pitäisi uskaltaa harjoitella niin hyvin kuin on mahdollista. Meiltä on nuorten maajoukkueessa jalkapalloilijoita. Siellä on myös yleisurheilijoita, suunnistajia ja hiihtäjiä, jotka ovat lajiensa kärjessä. Heidän takanaan voi olla vielä muutamia, jotka nousevat, kun aikuistuvat.

Vöyrin hiihtokeskus ja viime vuonna valmistunut rullahiihtorata antavat loistavat puitteet harjoitteluun.

– Periaatteessa täällä pystytään hiihtämään kuusi kuukautta joka vuosi vappuun asti, jos on hyvä tuuri. Se on hiihtäjille erittäin tärkeää. Latu on aina ajettu ja laitettu kuntoon.

– Kun hiihtokausi loppuu, löytyy tasokas rullahiihtorata. Matias Strandvall on sanonut monta kertaa, että tämä on Suomen paras rata. Urheilulukio saa kasvot, missä opiskelijat harjoittelevat. Se on todella tärkeää, että muut näkevät, kuinka hienot ovat puitteet, vaikka olemme näin lähellä rannikkoa, Vöyrin kunnanjohtaja Mikko Ollikainen jatkaa.