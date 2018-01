Vöyri ja Norrvalla nappasivat nopeasti kasvavan lajin kansainvälisen kärkikisan

Yksi maailman tunnetuimmista estejuoksukilpailuista, Toughest, järjestetään ensimmäisen kerran Suomen maaperällä ensi elokuussa. Kansainvälinen esteratamittelö käydään 17.-19. elokuuta Vöyrillä, Norrvallassa.

Estejuoksukilpailu on englanniksi OCR (Obstacle Course Race), ja se on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista urheilumuodoista. Lajilla on yli kaksi miljoonaa aktiiviharrastajaa Euroopassa ja neljä miljoonaa Yhdysvalloissa.

Folkhälsan on ottanut otteen kasvavasta lajista, ja haluaa Vöyrin ja Norrvallan esteratakisojen ykköspaikaksi Suomessa.

– Olemme olleet yhteyksissä Toughestin kanssa yli vuoden ajan. Viimeisen puolen vuoden ajan olemme neuvotelleet ja rakentaneet kokonaisuutta kiertueen muiden tapahtumajärjestäjien kanssa. Tämä on meiltä iso panostus, ja odotamme tapahtumaan myös paljon ulkomaalaisia, sanoo Joakim Träskelin, Folkhälsanin urheilutuottaja ja Suomen Toughest -tapahtuman projektipäällikkö.

Norrvallassa järjestettiin viime kesänä kansallinen esteratakilpailu. Sitä varten kuntopolun varteen rakennettiin esteitä, joita rakennetaan kevään aikana lisää, Tavoitteena on tehdä Norrvallasta estejuoksutapahtumien harjoittelukeskus.

– Alueen vaihteleva ja kumpeileva maasto sekä vesistöt luovat fantastiset puitteet kilpailulle, sanoo Toughestin perustaja ja osakas Per Ögren.

Ensi kesän Toughest-tapahtuma on kolmipäiväinen. Perjantaina 17. elokuuta kisataan uusi erikoiskilpailu Toughest Orienteering, jossa estejuoksuun yhdistetään suunnistuselementtejä. Tuloksiin vaikuttavat juoksemisen ja estetaitojen lisäksi taktiikka ja suunnistustaidot.

Lauantaina 18. elokuuta käydään pääkisa Toughest. Rata on 8 kilometriä pitkä ja sisältää yli 40 estettä. Kilpailun vaativuuden voi jokainen sovittaa itselleen: kilpailussa on mahdollista edetä sekä nopeinta reittiä että vähemmän vaativaa reittiä. Jaossa on myös sakkokierroksia.

Tapahtuman päätöspäivänä sunnuntaina kisataan perhekilpailu. Se on tarkoitettu aikuisille ja 7-12-vuotiaille lapsille, jotka yhdessä suorittavat 2 kilometrin mittaisen, noin 20 estettä sisältävän radan. Perhekisaa varten esteet mukautetaan lapsille sopiviksi.

Osanottajia houkutellaan mukaan perustamalla harjoitusryhmiä henkilöille, jotka haluavat harjoitella juuri Toughest-tapahtumaa varteen. Folkhälsan aloittaa huhtikuussa ryhmät Vaasassa, Pietarsaaressa ja Vöyrillä.

Folkhälsanin oma Valhalla OCR juostaan 28. huhtikuuta Norrvallassa. Kyseessä on joukkuekilpailu, ja mukana on myös juniorisarja 8-16-vuotiaille.

Lähde: Folkhälsanin tiedote