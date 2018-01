Välierän surkea startti vesitti Joni Mäen finaalipaikan nuorten MM-sprintissä

Readly Express voitti Prix d'Ameriquen

Timo Nurmoksen valmentama Readly Express kukisti ranskalaisen Bold Eaglen ja voitti Björn Goopin ajamana Grand Prix d'Ameriquen sunnuntaina Vincennes'ssä. Voittoaika 11,2/2 700 metriä sivuaa Bold Eaglen viimevuotista kilpailuennätystä ja on myös ME-tulos. Ykköspalkinto oli 450 000 euroa. Nurmos on toinen suomalainen valmentaja, joka on voittanut Ameriquen. Jori Turjan italialaisori Varenne oli ykkönen vuosina 2001 ja 2002. Lue lisää