Urheilustudio: Tuleeko uinnin seuraava menestyspari Vaasasta?

Vaasan Uimaseuralla on toiminnassaan menossa mainio vaihe. Seurasta on kasvanut toimelias arvokilpailujen järjestäjä, ja se oli viime Urheilugaalassa ehdokkaana vuoden urheiluseuraksi.

VUS:n nuoret uimarit ovat Alex Lydmanin ja Claes Fjellströmin johdolla rynnistäneet kohti ikäluokkiensa kärkeä. Vammaisuinnissa VUS:n lippua pitää korkealla S14-luokan Suomen ennätyksiä lähes liukuhihnalta uiva Nader Khalili.

– Seuran uusi kehitysvaihe lähti liikkeelle siitä, että Vaasan uimahalli uusittiin ja laajennettiin, sanoo Urheilustudion haastattelussa Kalle Lydman, yksi VUS:n valmentajista.

Lydman kuului 1990-luvun puolivälissä VUS:n kärkinimiin ja ui SM-tasolla. Hän esiintyi sekä nuorten että aikuistenkin maajoukkueessa. Nyt hän opiskelee valmentajan ammattitutkintoa ja hänellä on kaksi kilpauintia vakavissaan harjoittelevaa poikaa, Alex ja Lucas.

Kaksikosta 15 vuotta täyttävä Alex kuuluu Suomen ikäkausimaajoukkueeseen. Isänsä valmentama nuori mies on uinut jo useita ikäkausiennätyksiä.

– Uinti on rankka laji, mutta onneksi harjoittelu on minun nuoruusvuosistani muuttunut. Se on nykyisin monipuolisempaa, isä-Lydman kertoo.

Suomalaisen urheilun menestystarinoiden takana on usein urheileva lapsi-valmentava vanhempi -yhdistelmä.

– Oman lapsen valmentaminen on samaan aikaan sekä helppoa että hankalaa. Roolit pitää osata erottaa toisistaan oikeilla hetkillä, Kalle Lydman miettii.

