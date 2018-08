Urheiluliiton ex-johtaja paheksuu opposition toimintaa – myöntää myös syyt yleisurheilun romahdukseen

Suomen yleisurheilu sukelsi pohjamutiin viime sunnuntaina päättyneissä Berliinin EM-kisoissa. Suomi jäi ilman mitalia toisen kerran EM-tasolla. Edellisen kerran näin tapahtui Budapestissä 1966.

– Yksi iso haaste suomalaiselle yleisurheilulle on yhteishengen rakentaminen. Jo muutaman vuoden ajan on ollut tietyntyyppinen oppositio, joka on ottanut elämäntehtäväkseen kaiken mahdollisen kritisoinnin. Suomella on niin pienet resurssit myös yleisurheilussa, että olisi erittäin järkevää, että me kaikki toimisimme yhteen hiileen puhaltaen. Se näkyisi myös jopa arvokisajoukkueiden sisäisessä hengessä huomattavasti asiaa parantavana tekijänä, Suomen Urheiluliiton ex-varapuheenjohtaja Ahti Arokallio sanoo tuoreessa Urheilustudiossa.

Esimerkiksi kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä on julkisuudessa kritisoinut kovin sanoin Urheiluliittoa. Hän kirjoitti keväällä blogissaan, ettei Urheiluliitto ole tällä hetkellä sellainen organisaatio, joka pystyy tuottamaan huippu-urheilijoista mitalisteja.

Tämän jutun yhteydessä olevalla videolla Arokallio myös avaa syitä suomalaisen yleisurheilun lamatilaan.

Jarno Ranta