Tuttu mies Ankkureiden pelastajaksi – nähdään viuhkan varressa jo lauantaina

Keskiviikkona pelinjohtajiensa vaihtamisesta ilmoittanut superpesisjoukkue Alajärven Ankkurit on saanut uuden pelinjohtajan.

Ankkureiden viuhkaan tarttuu sama mies, joka samassa tilanteessa tuli Ankkureiden avuksi myös viime kaudella: Risto Ojanperä. Ankkurit kertoo uudesta pelinjohtajastaan verkkosivuillaan .

Vuosi sitten Ojanperä tuli ykköspelinjohtajan paikalle Ismo Ankkurin tilalle lähes samana ajankohtana kuin nyt. Ojanperän johdolla Ankkurit säilytti sarjapaikkansa dramaattisessa superpesiskarsinnassa tamperelaista Manse PP:tä vastaan.

Ojanperä toimii Ankkureiden pelinjohtajana loppukauden kattavalla sopimuksella. Hän johtaa peliä jo lauantaina 15. kesäkuuta, kun Ankkurit saa kotiotteluunsa Kitrolle vieraaksi Sotkamon Jymyn.

Ankkurit on miesten superpesiksessä tällä hetkellä sarjataulukossa viimeisenä. Se on pelannut 11 ottelua, joista on koonnut vain kuusi pistettä. Superpesiksen runkosarjassa on vielä 19 ottelukierrosta jäljellä.

Ankkurit ilmoitti keskiviikkona, että superpesisjoukkueen ja tähän saakka peliä johtaneiden Jari Mäkelän ja Jouni Oja-Lipastin tiet eroavat.

Ankkurit on kolmas eteläpohjalainen superpesisjoukkue, joka vaihtaa pelinjohtonsa jo kuluvan kauden puoliväliä.

Toukokuun lopussa vaihtajiksi ehättivät seinäjokelainen JymyJussit ja naisten superpesiksessä pelaava Lappajärven Veikot.

LaVe:n ykköspelinjohtajaksi Jarkko Kujanpään tilalle nousi kakkospelinjohtaja Ville Laitila. JymyJusseissa Antti Piuhola korvasi Mikko Vainionpään ykköspelinjohtajana.