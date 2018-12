Tuttu juttu Vaasassa – Lukko kaatoi Sportin

VAASA

Keskiviikkona tuli päivälleen 56 vuotta, kun vaasalainen Sport pelasi ensimmäisen virallisen jääkiekon sarjaottelunsa. Historia toisti taas itseään, sillä jääkiekkoliigan vierasjoukkue Lukko kukisti Sportin 3–2.

Tähän mennessä pelatuista 24 keskinäisestä liigaottelusta Lukko on voittanut 20. Vaasassa Sport on pystynyt yhteen voittoon. Sport on Lukon ihannevastustaja.

– Molemmilla joukkueilla oli tankit täynnä ja pelissä oli enemmän intoa kuin älyä, Lukon päävalmentaja Pekka Virta arvioi.

– Ensimmäinen kymmenen minuuttia vikistiin ja Lukko vei, viittasi Sportin päävalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma ottelun alkuun.

Ottelussa sattui ikävä loukkaantuminen, kun Lukon Antti Saarela loukkaantui Colby Robakin taklauksesta. Taklaus ei näyttänyt pahalta, mutta sen takia Saarela lähti paareilla kohti tarkempia tutkimuksia ja Robak 5+20 minuutin rangaistuksen merkiksi pukuhuoneeseen.

Robakin jäähyn aikana Lukko meni toisen kerran johtoon, mutta vasta Arttu Ilomäen väkisin rusikoima toinen henkilökohtainen maali kuusi minuuttia ennen loppua oli lopullinen ratkaisu.

STT

STT