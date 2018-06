Tuomo Lönnmark on loikkaamassa Alajärven Ankkureihin Vimpelin Vedosta? – Näin Ankkurit kommentoi

Viime kaudella huippu-uransa Vimpelin Vedossa Suomen mestaruuteen päättänyt Tuomo Lönnmark olisi Ilkan tietojen mukaan tekemässä paluuta miesten Superpesikseen. Tällä kaudella Vedon suomensarjajoukkueessa pelannut Lönnmark olisi siirtymässä Alajärven Ankkureihin.

Samassa Vedon suomensarjajoukkueessa on pelannut myös Matias Rinta-aho , mutta hän pelasi jo eilen perjantaina Vedon Superpesiksen joukkueessa Koskenkorvan Urheilijoita vastaan. Sen sijaan Lönnmark pelasi vielä tänään lauantaina Vedon suomensarjajoukkueessa Kannusta vastaan.

Ankkureiden toiminnanjohtaja Mika Peräkangas ei vahvista, eikä kiellä Lönnmarkin tuloa Ankkureihin.

– Joo, mä en voi vahvistaa tuollaista tietoa ainakaan vielä. Se on ollut meidän pelinjohdon toivomus, että me laitamme kokoonpanon vasta kymmeneltä, kun se pitää huomiseen peliin ilmoittaa.

Koska Ankkureista vahvistetaan tämä tieto?

– Me tiedotetaan huomisen kokoonpano kello 22 (tänään lauantai-iltana). Silloin varmaan, niin niin. Näin on pelinjohdon kanssa sovittu, Peräkangas vastaa.

Ankkurit kohtaa sunnuntaina Kiteen Pallo -90:n Kiteellä.

Myöskään Ankkureiden pesäpallojaoston puheenjohtaja Jouko Salmenauto ei kiellä, eikä myönnä Lönnmarkin tuloa Ankkureihin.

– Vai on sellaisia kuulumisia? Kova mies on varmasti. En oikein tahdo tohtia uskaltaa kommentoida suuntaan, enkä toiseen, koska siitä asiasta tai jostain muusta on tulossa tiedote tänä iltana.

Eli silloin vahvistatte meidän tiedon?

– En ole myöntänyt, enkä kieltänyt, Salmenautio jatkaa nauraen.

– Meiltä tulee tiedote kello 22. Tekisin väärin, jos tästä sovitusta käytännöstä poikkeaisin. Mä joko katkaisen huhuilta siivet tai en katkaise siipiä. En tässä tapauksessa tee mitään.

Aiemmin Peräkangas sanoi, että Ankkureissa on tehty virityksiä joukkueen täydentämiseksi, koska Sasu Iivarinen ja Nestori Yli-Sissala ovat loukkaantuneet.

Jarno Ranta