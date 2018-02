Tuomisto hakee vielä pelituntumaa: ”Aina on tullut jokin takaisku”

Sport hankki hyökkääjä Tomi Tuomiston tammikuussa vahvuuteensa. Seura solmi miehen kanssa loppukauden kattavan sopimuksen optiolla ensi kaudesta.

Tuomisto on ollut pitkään sivussa kiekkokentiltä. Hän ei ole pelannut sitten viime kevään loukkaantumisen vuoksi. Kesä meni täysin kuntoutuessa, eikä vielä syksylläkään mies ollut terässä. Vasta joulukuussa hän sai mahdollisuuden ryhtyä hakemaan uutta seuraa.

Tuomisto valitsi muutaman vaihtoehdon väliltä Sportin. Vaihtoehtoja nurmijärveläislähtöisellä pelaajalla oli sekä Suomessa että ulkomailla. Sportin päävalmentaja Tomek Valtonen vakuutteli hyökkääjän Vaasaan.

– Tomekin kanssa puhuimme ja jotenkin rehellisyys siinä oli se juttu. Luotan kyseiseen ihmiseen aika paljon, taustoittaa.

Tuomiston ongelma on ollut se, että mies ei ole päässyt pelaamaan ehjää kautta sitten juniorivuosien. Ajoin hyökkääjää ovat vaivanneet erilaiset sairastelut ja nyt isompi loukkaantuminen. Tulevalla keväällä onkin suuri rooli kuntoutumisen kannalta, mikäli hyökkääjä mielii pelata ensi kaudella Liigaa Vaasassa.

– Minulla on ollut aika paljon infektioita. Olin esimerkiksi poskionteloleikkauksessa. Selkäkin on välillä vaivannut. Vähemmän on kuitenkin ollut puhtaasti loukkaantumisia. Olen taistellut enemmän terveyteni kanssa. Kun on päässyt kuntoon, niin aina on tullut jokin takaisku, Tuomisto manaa.

Tuomisto pelasi ensimmäisen ottelunsa Kuparisaaressa perjantai-iltana KooKoota vastaan, jonka kotkapaidat hävisivät lukemin 4-3. Ottelussa hän keräsi peliaikaa vajaat seitsemän minuuttia. Tehopisteille hän ei päässyt, mutta kirjautti yhden negatiivisen lukeman tehotilastoonsa.

– Lähtökohtiin nähden kunto kestää ihan hyvin, mutta pelin kanssa on vielä tekemistä. Pelinopeus on tällä hetkellä suurin haaste. Jätkät menevät joka suuntaan nopeasti, niin sen kanssa on ongelmia, Tuomisto hymyilee.