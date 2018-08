Tomi Kärkkäinen on irtisanottu FF Jaron päävalmentajan tehtävästä – Niklas Käckö tilalle

FF Jaro on irtisanonut Tomi Kärkkäisen joukkueen päävalmentajan tehtävästä. Joukkuetta valmentaa tiistaista 14.8.2018 alkaen 45-vuotias Niklas Käcko , jonka sopimus käsittää loppukauden. Muut joukkueen taustahenkilöt jatkavat tehtävissään.

Käcko on tehnyt pitkän päivätyön seudun jalkapallon parissa ja on viimeksi työskennellyt Pietarsaaren Jalkapalloseutu-projektissa, jossa hän toimi aluekehityspäällikkönä. Hän on myös valmentanut FF Jaron B-junioreita yhteensä yhdeksän kauden ajan.