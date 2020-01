Thierry Neuville otti komennon Monte Carlon MM-rallissa – Teemu Suniselle keskeytys

GAP

Monte Carlon MM-ralli alkoi suomalaisittain vaisusti, kun torstain myöhäisillan kahden erikoiskokeen jälkeen paras sinivalkoinen kuski on Esapekka Lappi kuudennella sijalla.

Lappi on jäänyt kisaa johtavasta Hyundain Thierry Neuvillesta jo yli minuutin. Toyotan Kalle Rovanperä on kahdeksantena minuutin ja 18 sekuntia kärkeä perässä. Rovanperä säväytti rallin avauserikoiskokeella olemalla viidenneksi nopein, mutta jäisellä toisella pätkällä eroa tuli paljon.

– Oli kyllä hankalaa. Ajoin nyt ensimmäistä kertaa tällä autolla kunnon Monte Carlon olosuhteissa, joten en tiennyt, mitä odottaa. Ajoimme todella varman päälle, Rovanperä sanoi WRC All Liven lähetyksessä.

Fordin Teemu Sunisen kisa jäi kesken toisella erikoiskokeella. Jokelalainen joutui pysähtymään pätkän varrelle teknisen vian vuoksi.

Hyundai-kuski Neuville oli ylivoimainen haastavalla toisella erikoiskokeella. Kisan kuusi kertaa putkeen voittanut Toyotan Sebastien Ogier oli toiseksi vauhdikkain, mutta hävisi Neuvillen pohja-ajalle 25,5 sekuntia.

– Emme ottaneet mitään riskejä ja olisimme voineet olla paljon nopeampia. Ralli on vasta alussa, Ogier muistutti.

Neuvillen johtoasema torstain kahden erikoiskokeen jälkeen on 19,1 sekuntia ennen Ogieria. Hyundain Ott Tänak on kolmantena 25,1 sekuntia belgialaista perässä. Toyotan Elfyn Evans on neljäntenä ennen Hyundain konkarikuski Sebastien Loebia.