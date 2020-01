HELSINKI

STT:n tietojen mukaan HSK:n muodostelmaluistelun päävalmentajana toiminut Mirjami Penttinen pyysi syksyllä luistelijoiden vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin toimintatapojensa puolesta. Penttinen kirjoitti luistelijoiden vanhemmille Whatsapp-viestissään, että jos hänelle tai oheisvalmentajalle langetetaan vakavin rangaistus, se tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisen huipputason valmennus häviää Helsingfors Skridskoklubb -seurasta eli Helsingin Luistinklubista (HSK).

STT on saanut Penttisen lähettämät viestit. Niistä uutisoi aiemmin myös Helsingin Sanomat.

Penttinen perustelee STT:lle viestin lähettämistä sillä, että moni vanhemmista halusi osoittaa tukeaan.

– Emme uskaltaneet antaa vanhempien kerätä mitään, koska koko prosessi oli erikoinen ja salaamisvelvoitetta korostettiin meille vahvasti. Siksi suostuin laittamaan viestin itse, hän kirjoittaa asianajajansa Petteri Sotamaan STT:lle välittämässä sähköpostissa.

Penttisen mukaan adressin lisäksi monet nykyiset ja entiset urheilijat, valmentajat ja vanhemmat ovat osoittaneet eri tavoin tukeaan.

Penttistä on syytetty valmennettaviensa halventamisesta ja nöyryyttämisestä sekä henkisestä väkivallasta ja asemansa väärinkäytöstä. Useat entiset valmennettavat ovat kertoneet Ylelle valmentajansa vuosia kestäneestä epäasiallisesta käytöksestä, jonka kerrotaan aiheuttaneen pahimmillaan nuorten urheilijoiden mielenterveysongelmia ja syömishäiriöitä.

Viime viikon perjantaina Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta asetti Penttisen vuoden kilpailukieltoon.

Adressin viesti: Lapsi on kasvanut turvallisessa ilmapiirissä

Vanhemmille lähettämässään viestissä Penttinen sanoo, että yksilöiden kokema vääryys laajennetaan koskemaan isompaa metodologista valmennuskulttuuria. Penttinen kirjoitti, että nyt on hänen vuoronsa taistella, tuoda totuus ja hänen näkemyksensä julki.

– Teillä on mahdollisuus nyt vapaaehtoisesti allekirjoittaa tukiadressi, jonka tarkoitus on osoittaa, että lapsenne on kasvanut psykologisesti turvallisessa harrastusilmapiirissä ja perheellänne ei ole kokemusta epäasiallisten valmennusmetodien käytöstä, Penttinen kirjoitti.

Viestissään Penttinen kirjoittaa, että HSK:n muodostelmaluistelun valmennustiimissä on äärimmäisen tärkeää noudattaa eettisiä arvoja, kuten tasapuolisuutta, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä ja avoimuutta.

Ylen viime viikon uutisen mukaan muodostelmaluisteluvalmentaja muun muassa käski joukkueensa tyttöjä yhdessä haukkumaan ja halventamaan ringin keskelle asetettua joukkuetoveriaan. Helsingin Sanomien mukaan Penttinen on sanonut väitteen "huutoringistä" olevan perätön.

"Ei mitään someen. Jos toimittaja soittaa, sulje puhelin"

Tukiadressiin pystyi osallistumaan lähettämällä Penttiselle sähköpostia.

– Vastapuoli ampuu nyt todella kovilla, Penttinen kirjoitti.

– Vetoan teihin. Ei mitään someen. Ei mitään mihinkään. Jos toimittaja soittaa, sulje puhelin. Sano, että anteeksi vaikeassa paikassa, hän ohjeisti vanhempia.

Pyyntö lähetettiin sen jälkeen, kun Penttisen kyseenalaiset toimintatavat nousivat syksyllä laajempaan keskusteluun. Suomen taitoluisteluliitto sai lokakuussa raportin Suomen Olympiakomitealta ja Suomen urheilun eettiseltä keskukselta koskien epäilyä Penttisen ja toisen valmentajan epäasiallisesta käyttäytymisestä. Raporttiin perehdyttyään liiton hallitus päätti viedä asian liiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi.

– Rukoilen itselleni voimia ja tytöille harjoittelurauhaa. Meille kaikille yhteistä tunnetta siitä, että HSK on hyvä seura meille KAIKILLE, Penttinen päättää syksyllä lähettämät viestinsä.

Penttinen tiedostaa suhtautuvansa työhönsä "suurella intohimolla"

Kurinpitolautakunnan perjantaina asettama rangaistus on ankarin mahdollinen. Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunta perusteli päätöstään vuoden kilpailukiellosta sillä, että valmentaja syyllistyi urheilun eettisten sääntöjen rikkomiseen muun muassa käyttämällä toistuvasti valmennettaviaan kohtaan epäasiallista kieltä, huutamalla ja nöyryyttämällä.

Seura kertoi maanantaina, että se on toistaiseksi vapauttanut päävalmentajansa tehtävistään.

Penttinen sanoo STT:lle lähettämässään lausunnossa olevansa äärimmäisen järkyttynyt, surullinen ja pahoillaan tilanteesta.

– Olen aina halunnut antaa sydämestäni kaiken urheilijoilleni. Tiedostan suhtautuvani työhöni suurella intohimolla, hän kirjoittaa.

Penttisen mukaan tapahtumien käsittelyn yhteydessä on kuultu useita todistajia, jotka ovat tulkinneet tilanteet toisin. Hän sanoo, että tapahtumien selvittäminen jatkuu, ja lisäksi hän kertoo tarkastelevansa tilannetta nyt omalla tahollaan.

Penttinen kertoo pyrkineensä kehittämään toimintatapojaan palautetta saatuaan.

Asianajaja arvostelee mediaa ja kurinpitolautakuntaa

Asianajaja Sotamaa kutsuu STT:lle Penttiseen kohdistuvia syytöksiä keskeisiltä osin virheellisiksi. Sotamaa kirjoittaa lausunnossaan, että joukkueita ja urheilijoita koskeneet päätökset on tehty joukkueen edun mukaisesti, mikä ei aina ole välttämättä miellyttänyt kaikkia.

Asianajajan mielestä mikään ei oikeuta tapaa, jolla asiaa on viime päivinä käsitelty. Hän luonnehtii sitä noitavainoksi ja sanoo, että oikeusvaltion keskeiset periaatteet ja hyvä journalistinen tapa, kuten lähdekritiikki, "on tyystin unohdettu".

– Asiaan ovat ottaneet poikkeuksellisen voimakkaasti kantaa sellaiset tahot, joilla ei voi olla asiasta oikeaa ja objektiivista tietoa, hän kirjoittaa.

Asianajajan mukaan Suomen Taitoluisteluliiton kurinpitolautakunnan tekemä päätös kilpailukiellosta on yksipuolinen ja oikeudellisesti kestämätön, eikä siinä ole huomioitu Penttistä tukevaa näyttöä.

Penttinen valmensi Team Unique -joukkueen maailmanmestaruuteen vuonna 2013.